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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры уничтожения двух пусковых установок HIMARS на Харьковском направлении
Охота на HIMARS продолжается и не должна останавливаться ни на мгновение.

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Если вы поинтересуетесь у человека, который прибыл с линии боевого соприкосновения в отпуск, какое из переданных Украине западных вооружений наиболее серьёзное и опасное, то с высокой долей вероятности ответ будет — HIMARS. Данные реактивные системы залпового огня могут наносить удары на большом расстоянии, вне зоны видимости средств объективного контроля, и очень быстро сворачиваться и уезжать восвояси. По этой причине охота на них так важна и так сложна.

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Сколько на данный момент пусковых установок РСЗО HIMARS уничтожено, сколько поражено и восстановлено, и сколько в целом было поставлено Киеву, досконально неизвестно. Зато известно, что на Харьковском направлении их стало двумя меньше: кадры ударов по HIMARS были опубликованы в тематических группах в социальных сетях.

Как справедливо отмечают авторы соответствующих публикаций, вследствие методичного прореживания украинской системы противовоздушной обороны российские разведывательные БПЛА активнее патрулируют пространство над Украиной, позволяя эффективнее выявлять средства поражения и оперативно наносить по ним удары.

#россия #украина #политика #боевые действия #himars
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