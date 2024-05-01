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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Жерар Депардье предстанет перед судом за сексуальные домогательства, актёр всё отрицает и жалуется на «линчевание»
Всего же актёра обвиняют 13 женщин, но по некоторым эпизодам истёк срок давности.

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Французский актёр Жерар Депардье столкнётся с судебным процессом по обвинениям в сексуальных домогательствах, предъявленным ему двумя женщинами. Обвинения связаны с инцидентами, которые, как заявляют потерпевшие, произошли во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Парижская прокуратура подтвердила, что эти события теперь будут рассмотрены в уголовном суде.

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Депардье был задержан на короткий срок для допроса полицией 29 апреля 2024 года. После его освобождения, прокуратура выпустила заявление, в котором сообщается о вызове актёра в уголовный суд по обвинениям в сексуальных посягательствах, предположительно совершенных в сентябре 2021 года.

В дополнение к текущим обвинениям, другое дело, связанное с обвинениями в домогательствах и изнасиловании, основанными на показаниях актрисы Шарлотты Арнулд, продолжает разбираться в суде Франции. Тем временем, прокуратура Парижа закрыла отдельный случай, связанный с жалобой Элен Даррас, коллеги Депардье, из-за истекшего срока давности.

По предварительным данным, 13 женщин выступили с обвинениями против Депардье в неуместном сексуальном поведении. Из Испании также поступило обвинение от журналистки и писательницы Рут База, которая утверждает, что была изнасилована актёром в 1995 году.

Депардье последовательно отрицает все обвинения и выразил свой протест против того, что он описывает как «линчевание», в открытом письме, опубликованном в Le Figaro в прошлом году.

#кино
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