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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожен редкий экземпляр украинской РЛС ПВО «Пеликан»
Без радиолокационных станций (РЛС) любая ПВО слепа, глуха и бесполезна.

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Как вы прекрасно знаете, Украине после распада СССР в наследство от него (от России) досталась колоссальная промышленная база, в том числе оборонная. За тридцать лет «незалежности» вся эта промышленная база была по большей части распилена на металлолом, но кое-какие разработки всё же велись, причём до самого начала прямого вооружённого конфликта с РФ. В частности, одним из наиболее современных представителей украинского военно-промышленного комплекса является радиолокационная станция (РЛС) системы ПВО 79К6 «Пеликан».

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Выпущено их было немного, и все, что имеются, очевидно, сейчас используются в зоне конфликта. Вычислять местоположение соответствующих станций — дело первостепенной важности при охоте на любую систему ПВО, поскольку без РЛС любая противовоздушная оборона «слепа» и не может принимать целеуказание. И вот, на днях операторы дронов-камикадзе «Ланцет» вычислили одного из «Пеликанов», после чего нанесли по нему удар.

Степень разрушений радиолокационной станции пока неизвестна, но рискнём предположить, что по мере активного уничтожения ВС РФ военно-промышленного потенциала Украины возможность восстановления данного критически важного оборудования находится под вопросом. Отметим, что это далеко не первая уничтоженная в зоне СВО РЛС «Пеликан». Сведения о поражении соответствующих станций поступали и в 2022, и в 2023 годах.

Напоминаем, что дроны-камикадзе «Ланцет» работают в паре с разведывательным БПЛА, поэтому практически всегда мы можем наблюдать кадры как приближения дрона к цели, так и её итогового поражения. В случае с FPV-дронами, которые работают «в соло», последствия удара остаются за кадром.

#россия #украина #политика #боевые действия #«ланцет»
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