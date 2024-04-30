Отказываться от трубопроводного газа, чтобы потом покупать российский сжиженный газ. И потом удивляются, что во всём остальном мире над ними разве что ещё только публично не смеются.

Как мы знаем, «отказ» коллективного Запада от российского газа, как и вся антироссийская западная политика, весьма лицемерна и непринципиальна. Отказываться от трубопроводного газа можно, а вот закупать в рекордных объёмах российский же сжиженный природный газ (СПГ), на который незаконные рестрикции не распространяются, можно. Понятно, что ключевой (и, по большому счёту, единственной) пострадавшей в сложившейся ситуации стороной является Европа, которая вынуждена платить многократно больше за СПГ.

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Но это ещё не всё: лицемерие продолжилось в рамках встречи глав министерств энергетики стран «Группы Семи» (G7), на котором министры договорились продолжать работу в деле дальнейшего отказа от российского газа. В фантазиях глав Минэнерго стран G7, они жертвуют своими собственными интересами ради Украины, поскольку, видите ли, лишение России доходов от продажи энергоносителей каким-то образом вредит её военному потенциалу в зоне специальной военной операции.

Мы сейчас не будем объяснять министрам энергетики G7 прописные истины, из которых следует, что энергоносители — это самые высоколиквидные товары в мире, поскольку нужны всем, везде и всегда — и что покупатель на них у России в любом случае найдётся. Ясно одно: коллективный Запад своей украинской истерикой так сильно загнал себя в угол, что попросту не видит выхода из сложившейся нарративной ловушки.

Произошло именно то, о чём все минимально сохраняющие связь с действительностью аналитики предупреждали западные «элиты»: если перегнёте палку с нарративом и пропагандой, то попадёте в свою же собственную ловушку, выхода из которой уже не будет. Не слушали. В ловушку попали. Выхода из неё нет. Теперь там истерика, помноженная на досаду от осознания объективной реальности относительно и себя, и Украины, и России, и мира в целом. Жизнь в пузыре, конечно, замечательна, но когда он лопается, становится весьма печально.