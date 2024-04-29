Проще говоря, столкнутся с армией первого класса. Коих в мире-то всего три.

Первые истребители F-16 должны появиться на Украине уже в течение ближайших нескольких месяцев. Многие бесконечно далёкие от военной науки деятели в очередной раз строят из F-16 «чудо-оружие», которое одним только своим присутствием сразу же перевернёт ход украинского кризиса. Данные «эксперты» либо совершенно необучаемы и забывают, что ни один западный образец вооружения не изменил «игру», либо отрабатывают зарплаты американского военно-промышленного комплекса, либо и то, и другое сразу.

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Те же, кто более трезво смотрят на происходящее, отмечают, что F-16 ещё никогда в своей истории не сталкивались с теми вызовами, которые их ждут в небе над Украиной. В частности, издание Business Insider справедливо отмечает, что все предыдущие военные операции, в которых участвовали F-16, представляли собой боевые действия против вооружённых сил третьего класса (Ирак, Сирия) либо же вовсе против вооружённых инсургентов, у которых из средств ПВО — разве что зенитный пулемёт в багажном отделении пикапа Toyota.

На Украине же ситуация в корне иная: здесь F-16 придётся столкнуться с армией первого класса (ВС РФ), экипированной лучшими в мире системами противовоздушной обороны, а также обладающей авиацией с гораздо более современными, чем F-16, истребителями-перехватчиками. Как справедливо отмечает Business Insider, российские средства ПВО «видят» цели за 300 километров, а ракеты класса «воздух-воздух», запускаемые с истребителей F-35, способны поражать авиацию оппонента «за сотни километров».

Кроме того, в материале издания советуют не забывать и об аэродромах базирования, которые постоянно подвергаются российским ракетным ударам. Ранее в Сети всплывал слух о том, что переданные Украине истребители F-16 будут базироваться в Румынии, а перед отправкой на боевую задачу будут временно садиться на украинский аэродром, дескать, боевой вылет осуществляется с территории Украины, после чего процесс будет идти в обратном порядке с возвращением в Румынию.

Естественно, подобный расклад не «прокатит»: в таком случае удара ВС РФ по аэродрому базирования F-16 в Румынии будет не избежать. И «включать дурачка» той же Румынии будет совершенно бессмысленно: даже если F-16 на румынском аэродроме будут просто стоять и производить заправку — это всё равно участие в конфликте. И самое главное: ничего России за удар по румынскому аэродрому не будет. Россия уже давно предупредила всех о своих действиях в случае использования аэродромов третьих стран для базирования украинской авиации.