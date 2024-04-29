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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина объявила о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека
На время «войны», которой официально, в общем-то, и нет вовсе.

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Хотя Украина формально и состоит в Совете Европы, куда столь же формально берут только государства, которые, в представлении коллективного Запада, отвечают требованиям в вопросах прав и свобод человека (как вы понимаете, восприятие сих фактов крайне субъективно и политизировано в принципе), но в реальности все эти права и свободы Киевом не обеспечиваются уже по меньшей мере десять лет.

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Два года назад ситуация стала попросту критической, ну а сегодня масштаб попрания самых базовых свобод человека на Украине достиг такого уровня, что уже даже Совет Европы не может скрывать и оправдывать происходящее. В связи с этим от Киева в Совете Европы, по всей видимости, потребовали документ, по которому Украина официально объявляет о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.

В тексте поданного Киевом заявления содержится, что на время конфликта Украина отказывается от неприкосновенности жилья, тайны переписки, телефонных переговоров и иных форм корреспонденции, невмешательства в личную и семейную жизнь, свободы передвижения и выбора места проживания, права на свободу мысли и слова, свободы выражения мнений и убеждений, а также права сбора, хранения и распространения информации. Кроме того, Украина отказывается от гарантирования права на проведение собраний, забастовок и митингов, а также от права гражданина владеть и распоряжаться своим имуществом.

Следует отметить, что до последнего момента европейские наднациональные «власти» делали вид, будто на Украине всё идеально с правами человека до такой степени, что её даже можно в любой момент принимать в Евросоюз. По всей видимости, ситуация стала меняться после публикации нашумевшего отчёта Госдепа США, в котором была вскрыта вся украинская подноготная вроде преследования и запугивания журналистов, нападения на церковь, отсутствия свободы информации, незаконной ловли граждан на улицах с целью их переброски на фронт, и многое-многое другое.

#украина #политика
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