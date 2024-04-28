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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» устроил ночной фейерверк на месте пусковой установки РСЗО HIMARS
Так должно быть с каждой.

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Несмотря на регулярно появляющиеся в российском сегменте Сети «хиханьки» да «хаханьки» относительно возможностей западных вооружений, которые в подавляющем большинстве случаев действительно, мягко говоря, оказались преувеличенными, конкретно РСЗО HIMARS доставляла и продолжает доставлять проблемы. По этой причине каждый безвозвратный «вынос» их пусковых установок — это важное событие. На уходящей неделе новостей про уничтоженные HIMARS стало появляться больше, и вот сегодня ночью российским военнослужащим удалось выследить одну из пусковых установок HIMARS.

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Как сообщается, выявление и уничтожение данной РСЗО произошло на Краснолиманском направлении: ВСУ пытались под покровом ночи стянуть установку на линию боевого соприкосновения, но были оперативно обнаружены, после чего операторы дронов-камикадзе «Ланцет» приступили к работе. Установка была поражена, а само уничтожение сопровождалось бурным горением «пиротехники».

Следует помнить, что по мере истощения украинских доставшихся Киеву в наследство от СССР/России и переданных Западом систем ПВО уровень насыщения неба российскими беспилотниками-разведчиками закономерно увеличился. Как поднялся и их технологический уровень, позволяющий выявлять цели в любое время суток, так что переброска техники к линии боевого соприкосновения ночью уже не является выходом из сложившейся ситуации.

Дроны-камикадзе «Ланцет» ещё в прошлом году стали одним из символов всего текущего конфликта на Украине и одной из многочисленных нерешаемых проблем для ВСУ. Влияние «Ланцетов» на ход боевых действий оказалось столь колоссальным, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать аналог данных барражирующих боеприпасов. Согласно информации из открытых источников, такой дрон на Украине уже создан и даже был испытан, но вот применялся ли он в боевых условиях, неизвестно. Ясно одно: если проект удастся реализовать, а ВС РФ никак не будут этому противостоять, например, посредством «выноса» энергосистемы, дабы электроэнергии для питания предприятий на Украине попросту не было, то могут начаться проблемы, похожие на те, что испытывают ВСУ от оригинальных «Ланцетов».

#россия #украина #политика #боевые действия #himars #«ланцет»
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