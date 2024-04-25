Пока что набрать большинство голосов по этому поводу не получается. Но это пока.

Поскольку Организация Объединённых Наций (ООН) в её нынешнем виде была сформирована после Второй мировой войны и отражала тогдашние реалии международного порядка, в качестве штаб-квартиры Организации было избрано единственное не потерпевшее реальных потрясений и разрушений, а наоборот — вышедшее многократно экономически окрепшим — государство-победитель: США. Данное решение, по сути, не оспаривалось: Европа лежала в руинах, США на Второй мировой войне обогатились, и никто не предполагал, что всего через несколько лет начнётся Холодная война, а в 2022 году начнутся процессы, которых, как справедливо отметил председатель КНР Си Цзиньпин, не было сто лет.

реклама

Всё вышеуказанное — это данность, история. В самих Штатах историю активно забывают, поэтому откровенно борзеют и смеют использовать свой статус государства, размещающего на своей территории штаб-квартиру ООН, для политического шантажа. В частности, в МИД РФ в очередной раз заявили о том, что США препятствуют выдаче виз членам российской делегации в ООН.

На фоне происходящего в Совете Федерации РФ была поднята тема необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США в более подходящее государство, которое будет исполнять взятые на себя международные обязательства и не станет препятствовать международным отношениям.

Данный вопрос, по словам сенатора Константина Долгова, поднимается и на уровне ООН, однако для принятия решения о переносе штаб-квартиры необходимо большинство голосов членов организации, которого на данный момент нет. Впрочем, как справедливо отметил Долгов, количество государств, проявляющих недовольство политикой Вашингтона, постоянно увеличивается, и данное обстоятельство можно будет в перспективе использовать для повторного поднятия темы переноса штаб-квартиры ООН.

На самом деле, с ООН возникла ситуация как в том бородатом анекдоте. Нужно не кровати местами менять, а полностью реформировать Организацию как таковую, дабы она отражала современное положение дел в геополитике. В частности, уже давно идут разговоры о реформе Совета Безопасности ООН, в котором в постоянных членах числятся государства, давным-давно утратившие статус великих держав (Британия, Франция), а также откровенно недопредставлен африканский, латиноамериканский и азиатский регионы, при колоссальном переизбытке европейских государств, аффилированных сами понимаете с кем.