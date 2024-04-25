Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Софведе заговорили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США в другое государство
Пока что набрать большинство голосов по этому поводу не получается. Но это пока.

реклама

Поскольку Организация Объединённых Наций (ООН) в её нынешнем виде была сформирована после Второй мировой войны и отражала тогдашние реалии международного порядка, в качестве штаб-квартиры Организации было избрано единственное не потерпевшее реальных потрясений и разрушений, а наоборот — вышедшее многократно экономически окрепшим — государство-победитель: США. Данное решение, по сути, не оспаривалось: Европа лежала в руинах, США на Второй мировой войне обогатились, и никто не предполагал, что всего через несколько лет начнётся Холодная война, а в 2022 году начнутся процессы, которых, как справедливо отметил председатель КНР Си Цзиньпин, не было сто лет.

реклама

Всё вышеуказанное — это данность, история. В самих Штатах историю активно забывают, поэтому откровенно борзеют и смеют использовать свой статус государства, размещающего на своей территории штаб-квартиру ООН, для политического шантажа. В частности, в МИД РФ в очередной раз заявили о том, что США препятствуют выдаче виз членам российской делегации в ООН.

На фоне происходящего в Совете Федерации РФ была поднята тема необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США в более подходящее государство, которое будет исполнять взятые на себя международные обязательства и не станет препятствовать международным отношениям.

Данный вопрос, по словам сенатора Константина Долгова, поднимается и на уровне ООН, однако для принятия решения о переносе штаб-квартиры необходимо большинство голосов членов организации, которого на данный момент нет. Впрочем, как справедливо отметил Долгов, количество государств, проявляющих недовольство политикой Вашингтона, постоянно увеличивается, и данное обстоятельство можно будет в перспективе использовать для повторного поднятия темы переноса штаб-квартиры ООН.

На самом деле, с ООН возникла ситуация как в том бородатом анекдоте. Нужно не кровати местами менять, а полностью реформировать Организацию как таковую, дабы она отражала современное положение дел в геополитике. В частности, уже давно идут разговоры о реформе Совета Безопасности ООН, в котором в постоянных членах числятся государства, давным-давно утратившие статус великих держав (Британия, Франция), а также откровенно недопредставлен африканский, латиноамериканский и азиатский регионы, при колоссальном переизбытке европейских государств, аффилированных сами понимаете с кем.

#россия #политика #оон
+
Написать комментарий (0)
МИД РФ допустил понижение уровня дипотношений с США в случае конфискации российских активов
Новая военная доктрина Беларуси учитывает опыт СВО — МО РБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
20
5 причин, по которым я собираюсь поменять надежный SATA SSD объемом 1 ТБ на новый M.2 NVMe SSD
53
Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего
23
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
194
Сравнение RTX 4090 со знаковыми флагманами из прошлого
29
"Охотники за привидениями: Леденящий ужас" - субъективное мнение о фильме (и не только о нем)
3
Сколько ОЗУ у обычного геймера, и как много любителей компьютерных игр выбирает видеокарты AMD
60
Как образовалась наша Солнечная система и каков ее возраст
10
Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года
11
Почему Linux не для игр на примере игры Forward to the Sky
49

Сейчас обсуждают

Красный Властелин
17:40
Сине-зелёные ржут исключительно по приине врождённого слабоумия, но вы не стесняйтесь, сейчас это вариант нормы.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Чато -- Бот
17:39
А что ещё остаётся делать пендосам, кроме как понтоваться из-за лужи, скрежеща при этом зубами от бессилия.
Зеленский: западная авиация должна защищать Украину так же, как и Израиль
Скиталец
17:39
Ну такое себе сравнение конечно... Без электричества ты Не проживёшь, welcome to каменный век. Все эти видеокарты это всё полное дерьмо, выживает сильнейший как говорится. И я на стороне победителя. ...
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Красный Властелин
17:39
Так и есть, бюджет фейкомётства у нивидии превышает затраты на рисёрч.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
daimos
17:38
Ну я не пидор, извини, что разочаровал. Вперед и с песней дальше - за красное будущее!
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Красный Властелин
17:38
Известно, что покпвтели нивидии никогда не отличались интеллектом, но iq в 21 очко, это, пожалуй, впервые. Карты 4090 не несут в ремонт, потому, что у вас нищих гоев на них нет денег, максимум 3050.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Vorvort
17:38
Мне на всех отморозков здоровья не хватит, по - этому отдыхай.
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Кошмар краснозадых
17:37
Объективно - жопами тут дымят краснозадые, сине-зелёные просто ржут над вами.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Красный Властелин
17:36
Всё просто, есть БОГИ и убогие. У первых - карты АМД, у вторых - весь остальной мусор, даже в сортах разбираться не буду.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
Nvidia&Intel Hater
17:36
изза таких пидаров как ты и игнорят,мне похер до вротврота,ты сам тут пидарские речи ведешь
ТОП-6 видеокарт для 4K-гейминга — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем