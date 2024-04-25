При этом данное решение не отменит зеркальной конфискации западных активов в России.

Поскольку свободных денег на Западе для обеспечения потребностей Украины, вопреки десятилетиями культивировавшимся иллюзиям о безмерном западном богатстве, на самом деле нет, то Вашингтон и Брюссель уже не знают, под каким соусом подать конфискацию (читать — воровство) замороженных российских активов. Законопроект об изъятии российских активов в США был подписан вчера вечером, и в МИД РФ прокомментировали дальнейшие действия Москвы.

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По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, одной из опций является понижение уровня дипломатических отношений с США. При этом, добавил Рябков, это решение не относится к категории «или-или»: понижение уровня дипотношений будет идти в дополнение к «оптимальной формы реакции» на конфискацию в США российских активов. Среди рассматриваемых мер, дополнил замглавы МИД РФ, присутствуют и «действия по активам наших западных оппонентов».

Формально решений «с той стороны» не принято, поэтому и Москва, в свою очередь, пока не реагирует. Но варианты, как вы уже поняли, давно рассмотрены и проработаны.