На четвёртый день индеец Зоркий Глаз заметил, что у вигвама нет стены.

На протяжении полутора лет российский военно-промышленный комплекс семимильными шагами развивается и многократно наращивает выпуск соответствующей продукции по всей номенклатуре. Как-то отшучиваться на эту тему, обыгрывать её, скрывать и игнорировать уже невозможно: факт того, что российская оборонка сейчас находится в военном режиме, превосходя совокупные возможности всего коллективного Запада, включая даже США, подтверждают все. По этой причине сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был особенно печален, поскольку, по его словам, у западного военно-промышленного комплекса, от которого уже практически на 100 % зависит Украина, «что-то не так».

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По словам Кулебы, сравнивая то, чего добилась Россия в вопросе наращивания военно-промышленного потенциала за два года, и то, чего за то же самое время добился Запад, возникает ощущение, что у Запада «что-то не так». Согласно комментарию главы МИД Украины, своих пиковых возможностей западный ВПК не достигнет до конца текущего года.

Откуда у господина Кулебы такой оптимизм, сказать сложно. Даже практически невозможно. Дело в том, что западные представители военной промышленности напрямую утверждали, что для достижения показателей выпуска военной продукции, сравнимой с российскими возможностями, им потребуется от трёх до четырёх лет: на тот момент это означало, что выйти «на режим» западный ВПК сможет только к концу 2027 года. Как вы понимаете, столько времени у Украины нет.

Напоминаем, что специальная военная операция на Украине примерно летом 2022 года перешла в конфликт на истощение. В конфликте такого рода победу одерживает сторона, способная наносить оппоненту ущерб быстрее, чем он может его восстанавливать, параллельно наращивая свои собственные возможности, многократно компенсируя потери. Разрыв между возможностями ВС РФ и ВСУ с каждым днём становится всё более драматичным, и, как отмечают все неангажированные реалистично смотрящие на положение дел аналитики, выделение Киеву новых пакетов «помощи» лишь затянет кризис, но не изменит вектора его движения.

Почему в Киеве не делают из этого единственно верный вывод — надо переходить к переговорам, пока поезд окончательно не покинул станционный путь — вопрос, что называется, со звёздочкой.