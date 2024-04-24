Не повезло Иванову: родился бы в оплоте демократии, продолжил бы работать и называть всё происходящее законным лоббированием.

Самая громкая новость текущей недели, хоть она ещё пока и не закончилась, а нас вполне могут ожидать и более громкие известия, пока является задержание вчера вечером замминистра обороны России Тимура Иванова по «подозрению» в получении взятки в особо крупном размере. Учитывая, что сигналы об Иванове поступают не то что не первый день, а даже не первый год, возникает вопрос о том, почему арест произошёл только вчера.

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Не будем сейчас бросаться банальными фразами о том, что следствие — дело сложное, простому обывателю мало понятное, а политика ещё сложнее и непонятнее; отметим лишь, что, согласно сведениям средств массовой информации, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку ещё пять лет назад: всё это время Федеральная служба безопасности (ФСБ) России собирала материалы по его делу.

В Минобороны Иванов курировал направление строительства, управления имуществом, расквартирования войск, а также жилищного и медицинского обеспечения военнослужащих. Также в сферу его компетенции входило строительство, капитальный ремонт, проектирование, инженерные изыскания и реконструкция объектов Министерства обороны. О том, что семья Иванова ведёт чересчур роскошный образ жизни, не соответствующий уровню официальных доходов, сообщалось давно.

Сколько замминистра успел присвоить себе за эти годы, узнаем из материалов следствия: если они и вправду собирались в течение пяти лет, накоплен огромный пласт информации. Не скажем ничего нового, если заявим, что одного эпизода с получением крупной взятки более чем достаточно для ареста — целых пять лет вести следствие совершенно не обязательно. Очевидно, нахождение Иванова на его должности все эти пять лет было важнее, чем его преступная деятельность, а теперь обстоятельства изменились.