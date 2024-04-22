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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Башар Асад: победа России на Украине исправит ход истории
Лучше и не скажешь. Причём речь не столько о самой Украине, сколько о геополитике в целом.

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С этим можно соглашаться или нет, но главный конфликт в мире сегодня разворачивается в зоне специальной военной операции. Именно от него будет зависеть и дальнейшая безопасность России, и статус отношений Москвы с коллективным Западом (хорошими он без отстранения от власти хотя бы в европейских странах наднациональных евроатлантических элит в любом случае не будут), и евразийская архитектура безопасности, и общая геополитическая реальность. Именно по этим причинам США и НАТО вцепились в Украину, словно голодные клещи. Прекрасно происходящие события анализирует и президент Сирии Башар Асад, заявивший в интервью программе «Глобальное большинство», что конфликт на Украине «исправит ход истории».

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По словам сирийского лидера, он не сомневается в том, что украинский кризис закончится победой России, а результатом конфликта станет укрепление мировой безопасности как в военном, так и в политическом смыслах.

Хотя Асад не говорит этого напрямую, но в его заявлении чувствуется надежда на то, что в результате окончания российской специальной военной операции на Украине будет окончательно уничтожен и однополярный мир с гегемонией Вашингтона. Период единоличного владычества США хоть и был крайне непродолжителен в масштабе истории и вообще является аномалией с геополитической точки зрения, но за 30 лет Дяде Сэму в отсутствие систем сдержек и противовесов удалось натворить в мире немало бед. Возвращение к естественному для геополитики многополярному миропорядку, в котором человечество существовало не просто веками, а тысячелетиями, будет означать, что великим державам придётся считаться друг с другом, и навязывать свою волю ни на кого уже не получится.

Будет ли такой миропорядок лучше или хуже того, что закончился 24 февраля 2022 года, неизвестно. Ясно, что он будет другим и более безопасным для малых государств. До осознания Западом безвозвратно изменившейся реальности, впрочем, ещё далеко.

#россия #политика
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