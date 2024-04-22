Кто-то упорно не понимает свою роль в истории. И последствия.

Гордая и свободолюбивая Польша является таковой лишь на бумаге: в реальности вся гордость и свободолюбие распространяются только на отношения Варшавы с Москвой и совсем не распространяются на вассально-сюзеренный статус отношений Варшавы с Вашингтоном соответственно. В частности, стоит только кому-то в Граде на холме пискнуть, как этот писк транслирует высшее польское политическое руководство.

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Не надо далеко ходить: в ответ на размещённое в прошлом году Россией в Беларуси тактическое ядерное оружие Польша устами своего президента Анджея Дуды заявила о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. Понятное дело, в представлениях господина Дуды это будет происходить исключительно с целью «укрепления безопасности» восточного фланга Североатлантического альянса, и данный вопрос, добавил президент Польши, обсуждается между Варшавой и Вашингтоном.

К сожалению, как мы видим, никакого стремления Запада к деэскалации не наблюдается, а даже наоборот: опасаясь собственного поражения с неизбежным распадом «порядка, основанного на правилах», Запад во главе с США готовы на любую глупость и безрассудство. Данный факт необходимо держать в уме, не сосредотачивая все ресурсы исключительно на вооружённом конфликте на Украине: в конце концов, кто-нибудь может рыпнуться, сделать глупость, за которую его затем придётся лишать государственности. А чтобы это делать, нужны свободные войска и средства поражения.