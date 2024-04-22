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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Польши заявил о готовности разместить в стране американское ядерное оружие
Кто-то упорно не понимает свою роль в истории. И последствия.

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Гордая и свободолюбивая Польша является таковой лишь на бумаге: в реальности вся гордость и свободолюбие распространяются только на отношения Варшавы с Москвой и совсем не распространяются на вассально-сюзеренный статус отношений Варшавы с Вашингтоном соответственно. В частности, стоит только кому-то в Граде на холме пискнуть, как этот писк транслирует высшее польское политическое руководство.

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Не надо далеко ходить: в ответ на размещённое в прошлом году Россией в Беларуси тактическое ядерное оружие Польша устами своего президента Анджея Дуды заявила о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. Понятное дело, в представлениях господина Дуды это будет происходить исключительно с целью «укрепления безопасности» восточного фланга Североатлантического альянса, и данный вопрос, добавил президент Польши, обсуждается между Варшавой и Вашингтоном.

К сожалению, как мы видим, никакого стремления Запада к деэскалации не наблюдается, а даже наоборот: опасаясь собственного поражения с неизбежным распадом «порядка, основанного на правилах», Запад во главе с США готовы на любую глупость и безрассудство. Данный факт необходимо держать в уме, не сосредотачивая все ресурсы исключительно на вооружённом конфликте на Украине: в конце концов, кто-нибудь может рыпнуться, сделать глупость, за которую его затем придётся лишать государственности. А чтобы это делать, нужны свободные войска и средства поражения.

#россия #сша #политика #польша #психиатрия #ядерное оружие
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ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:58
Понятно. Ну это совсем уже красная клиника)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Evgeny Chelyadin
15:58
Опять говно высрал патологический олигофрен. Замыкание в мозгу продолжает выжигать клетки прямо на глазах. Отмирание содержимого в черепно мозговой коробке прогрессирует со световой скоростью.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Зойч
15:56
Заносят все, длинна полосочки пропорциональна внесённой сумме. АМД не считает нужным заносить много, у неё и так всё хорошо.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:56
Причем тут сайты?! Я не спорю что сайт Толи Пупкина может быть продажным, но никак не стим) Вы уже совсем в абсурд спускаетесь в попытке зашиты своего красного манямирка.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Ашотик что с тобою приключилось родной?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:54
Чушь собачья в части именно стим тк им это банально не нужно и может вылиться в репутационные потери. Это, по сути, главный магазин игр на планете. Зачем им себя продавать?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
15:54
Буданов, как нынче делишки вна Некроине с посевной, что осенью есть будете-то? Или и не рассчитываете уже дотянуть до холодов?
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ev_rus
15:54
Ухаха. Красавчик, хорошо троллишь. Ты же не дурачок коррекционный, видишь какое видео то крутое, все видно. На тебе еще одно интересное : https://youtu.be/C1OBELUacyU?si=xhTRnwQgSb2q-pLU&t=1058
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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