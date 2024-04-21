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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Молдавская оппозиция объявила в Москве о создании политического блока «Победа»
Российское руководство начало активно работать с оппозиционными политиками в Молдавии. Это большой плюс: можно избежать повторения украинской катастрофы.

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Если углубиться в историю текущего украинского кризиса, который уже при любом раскладе закончится для самой Украины катастрофой, то можно прийти к одному очень неприятному выводу: Россия, сама пребывая в тяжелейшем положении и, по сути, вплоть до второй половины 2000-х находясь под колоссальным западным влиянием, пустила Украину на самотёк, где её, как и саму РФ после распада СССР, подхватили западные НКО и НПО, работающие под эгидой специальных служб, и начали обрабатывать, в том числе идеологически. Цель и итог этой обработки теперь уже очевидны: из Украины готовили антироссийский таран, который пришёл в действие в 2022 году.

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Похожая ситуация сейчас разворачивается в Молдавии, где президент Майя Санду, точно так же, как и нынешний пока ещё легитимный президент Украины Владимир Зеленский, приходила к власти на лозунгах о мире, а усевшись в кресло главы государства, стала продавливать прозападную повестку и тянуть Молдавию в ЕС и НАТО.

Если с этим ничего не делать, то можно доиграться до специальной военной операции уже на территории Молдавии. В российском руководстве этого явно не хотят (как не хотели и на Украине, но выбора уже не осталось), и, что очень важно, извлекают уроки из своих ошибок. Так, РФ активно взаимодействует с молдавской оппозицией, наконец-то отказываясь от разрушительного для самой РФ легитимистского подхода к межгосударственным отношениям. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с сегодняшней новостью о том, что в Москве прошёл съезд молдавской оппозиции, которая объявила о создании политического блока «Победа».

Согласно комментарию председателя партии «Шор» Илана Шора, блок «Победа» ставит целью добрососедские отношения со всеми государствами и восстановление партнёрских связей с РФ. Как отметил Шор, европейский, прозападный курс действующего правительства показал свою несостоятельность и опасность для Молдавии.

В состав блока «Победа» помимо партии «Шор» войдут партии «Возрождение», «Шанс», Victorie и «Альтернативная сила спасения Молдовы». Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул выдвинута на должность исполнительного секретаря национального совета «Победы», Илан Шор на должность председателя, а парламентарий Марина Таубер — на должность секретаря исполнительного комитета.

#россия #политика #молдова #молдавия
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