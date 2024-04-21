Раз уж подобные статьи публикуются в «топовых» СМИ США, то дело воистину плохо.

Времена, когда западная пресса всячески оправдывала любые, даже самые нелепые решения своих правительств, потихоньку заканчиваются: теперь даже решения, вызывающие безудержную радость в Конгрессе США и на Украине, всё чаще встречаются американской и европейской прессой как минимум со здоровым скептицизмом. Так, например, издание The Wall Street Journal (WSJ) усомнилось в том, что одобренный вчера Палатой представителей США огромный пакет «помощи» Украине на $61 миллиард позволит изменить для Киева положение дел на поле боя.

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Причин тому несколько. Во-первых, лишь незначительная часть из этого пакета «помощи» пойдёт непосредственно Украине: львиная доля из этих $61 миллиардов, и этого никто не скрывает, пойдёт на восстановление запасов, опустошённых в результате предыдущих поставок в один конец вооружений Украине, а также на закупку новых вооружений формально для Киева, но по факту для себя. Во-вторых, как справедливо отмечает WSJ, деньги не могут создать Украине личный состав — тех, кто и будет использовать оружие, технику и боеприпасы, и ведь именно с кадрами у Киева сейчас самые острые проблемы.

В представлении WSJ, новый пакет помощи позволит ВСУ лишь удерживать линию боевого соприкосновения до тех пор, пока Европа не присоединится к оказанию поддержки. Каким образом полностью демилитаризованная и деиндустриализированная Европа, чего, кстати, не скрывают ни главы отдельных европейских государств, ни главы европейских наднациональных органов, ни даже целый генсек НАТО, должна оказывать содействие Украине, совершенно непонятно — в эти дебри статья в WSJ не уходит, хотя следовало бы.

Следует понимать, что в общей сложности коллективный Запад, без учёта ещё пока не подписанного, но одобренного законопроекта на $61 миллиард, уже профинансировал Украину примерно на $240—250 миллиардов за два года. В эту сумму входит как непосредственное финансирование военной машины Киева, так и покрытие дефицита бюджета Украины. Результат известен и всем понятен. Почему в таком случае сумма вчетверо меньшая должна вообще хоть что-то изменить — тайна за семью печатями.