Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: выделение нового пакета «помощи» Украине не изменит исход конфликта
Раз уж подобные статьи публикуются в «топовых» СМИ США, то дело воистину плохо.

реклама

Времена, когда западная пресса всячески оправдывала любые, даже самые нелепые решения своих правительств, потихоньку заканчиваются: теперь даже решения, вызывающие безудержную радость в Конгрессе США и на Украине, всё чаще встречаются американской и европейской прессой как минимум со здоровым скептицизмом. Так, например, издание The Wall Street Journal (WSJ) усомнилось в том, что одобренный вчера Палатой представителей США огромный пакет «помощи» Украине на $61 миллиард позволит изменить для Киева положение дел на поле боя.

реклама

Причин тому несколько. Во-первых, лишь незначительная часть из этого пакета «помощи» пойдёт непосредственно Украине: львиная доля из этих $61 миллиардов, и этого никто не скрывает, пойдёт на восстановление запасов, опустошённых в результате предыдущих поставок в один конец вооружений Украине, а также на закупку новых вооружений формально для Киева, но по факту для себя. Во-вторых, как справедливо отмечает WSJ, деньги не могут создать Украине личный состав — тех, кто и будет использовать оружие, технику и боеприпасы, и ведь именно с кадрами у Киева сейчас самые острые проблемы.

В представлении WSJ, новый пакет помощи позволит ВСУ лишь удерживать линию боевого соприкосновения до тех пор, пока Европа не присоединится к оказанию поддержки. Каким образом полностью демилитаризованная и деиндустриализированная Европа, чего, кстати, не скрывают ни главы отдельных европейских государств, ни главы европейских наднациональных органов, ни даже целый генсек НАТО, должна оказывать содействие Украине, совершенно непонятно — в эти дебри статья в WSJ не уходит, хотя следовало бы.

Следует понимать, что в общей сложности коллективный Запад, без учёта ещё пока не подписанного, но одобренного законопроекта на $61 миллиард, уже профинансировал Украину примерно на $240—250 миллиардов за два года. В эту сумму входит как непосредственное финансирование военной машины Киева, так и покрытие дефицита бюджета Украины. Результат известен и всем понятен. Почему в таком случае сумма вчетверо меньшая должна вообще хоть что-то изменить — тайна за семью печатями.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
В МИД РФ назвали США фактической стороной конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
75
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
242
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
7
Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
13
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
21
Обзор игры Kingdoms of Amalur Reckoning - королевства Амалура ждут героев
2

Сейчас обсуждают

Iruil
15:36
Ищут учёные, ищут любители. Ищут, всё ищут, да не могут найти Планету за номером девять От Солнца в далёкой дали.
Астрономы предоставили ещё больше доказательств существования неизвестной науке Девятой планеты
corsi
15:30
Это чего такое случилось, заглоту рекламодатель присунул, что только АМД рекламирует?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Катя
15:28
Не надо такие страшные вещи говорить. А то Шешун может разлюбить, мало того на меня порчу хотел навести.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
REY_B_
15:26
Да только ударить по ядерным объектам Ирана, США с Израилем не могут. Т.к. теперь Иран достиг такого уровня, что он может ответить ударом по ядерным объектам Израиля. - Теперь только вариант мирных пе...
Bild: Ирану осталось несколько недель до получения ядерного оружия
Александр Курюкин
15:21
Ждём Gran Turismo на пк
Интеграция PlayStation на ПК: Sony расширяет возможности игроков
Алексей Власов
15:10
Короче нам вешают лапшу на уши. С периодической наживой. А именно ядрами и ТП. К слову современные игры не могут использовать более 6- ядер и редкие пара игр новых задействуют 8 ядер. Так что современ...
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
SlyBiBi
15:07
Осторожно! Тролль! За счет накручивания счетчика просмотров пытается "заработать" себе на nVidia.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Алексей Власов
15:06
А ничего что у вас процессоры работают на разных ОЗУ к тому же частоты DDR-3 и DDR-5 отличаются в 1.5-2 раза сравнивать процессоры не возможно, опять же в тестах ничего не говорится о Материнской пла...
Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
Cossacs
14:59
Да такие процы и не нужны, что то до 12400 хватает более чем для повседневного использования, холодные и беспроблемные Блин, а чего этот коммент ещё не заминусили, воврот ленится, вот же бесполезный ...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
huk87
14:54
попробуй угадай какая монета из миллиона стрельнет 99.9% соскамятся в нулину.
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем