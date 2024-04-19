Не понимают. Пока остаётся хоть какое-то электричество в розетке, так и будут не понимать.

Пока ВС РФ наносили массированные и групповые удары по объектам энергетики Украины, ВСУ, казалось, был отдан приказ прекратить заниматься террором и обстреливать приграничные российские регионы из неизбирательного оружия площадного действия, дабы избежать полного обнуления энергосистемы Украины. В данном случае речь идёт о реактивных системах залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, поставленных Прагой Киеву в достаточных количествах, чтобы даже несмотря на их регулярные потери продолжать осуществлять попытки ударов по многострадальной Белгородской области.

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Нам плохо понятна эта необучаемость ВСУ, но стоило только ударам по энергетике прекратиться (что намекает нам действительно на их ответный, а не системный характер), как на этой неделе удары по Белгородской области возобновились. То ли Киев всеми силами даёт Москве повод для окончательного и бесповоротного «выноса» всей оставшейся на Украине энергетики за исключением атомных электростанций, то ли просто уже утратил контроль за действиями военных, но факт остаётся фактом: уже вторую ночь подряд российские ПВО отражают масштабные удары по Белгородчине. Сегодня ночью, например, были перехвачены 25 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire и три беспилотных летательных аппарата.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения: по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в частном секторе были выбиты окна и посечены фасады в трёх домовладениях. Также были нанесены лёгкие повреждения складским помещениям, повреждены 11 легковых машин, выбиты окна в корпусе промышленного предприятия.

Как мы уже отмечали неоднократно, любые атаки ВСУ по территории России в юридических рамках данного конфликта являются террористическими, согласно международному праву. Применение же оружия площадного действия по объектам в населённых пунктах — и вовсе является военным преступлением. Все эти факты фиксируются, и киевской власти придётся за них отвечать. Что до ударов по энергосистеме Украины в назидание за действия киевского политического руководства, то их, конечно, надо продолжать: лишение оппонента возможностей обеспечивать свои предприятия электроэнергией входит в цель демилитаризации. На бензиновых/дизельных генераторах, конечно, можно «держать» гаражные сборки дронов, но, как вы прекрасно понимаете, это на пару порядков дороже, чем пользоваться промышленно произведённым электричеством.