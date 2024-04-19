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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Директор ЦРУ предупредил, что без американской помощи Украина может потерпеть поражение
А американская помощь как изменит ситуацию, если до этого вчетверо большая помощь ничего не решила?

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Можно много хихикать над заявлениями, которые американское политическое руководство делает в публичной плоскости относительно конфликта на Украине, но реальное положение дел «на земле» по линии армии и специальных служб в США прекрасно себе представляют. Безусловно, полностью отказываться от нарратива в Вашингтоне пока не готовы, но изменения уже наблюдаются: в частности, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс предупредил, что без американской поддержки Украина «может» потерпеть поражение в конфликте с Россией. Причём не когда-то там в перспективе, а уже до конца текущего календарного года.

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Впрочем, Бёрнс не воспринимает эту поддержку как путь к победе Украины, а лишь как способ затянуть конфликт достаточно долго, чтобы в США президентские выборы прошли без негативного информационного фона. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из комментария директора ЦРУ о том, что если «физическая и психологическая» поддержка Украине будет предоставлена, то ВСУ смогут продержаться в течение этого года.

Если же военная помощь предоставлена не будет, то, убеждён Бёрнс, ситуация будет иметь куда более отчаянный характер, вплоть до такого, что даже если полного военного поражения на поле боя в 2024 году не произойдёт, то положение дел может оказаться таким, что российское руководство с позиции силы продиктует условия политического урегулирования данного конфликта. Как вы заметили, про 2025 год речь вообще не идёт.

Напомним, что представители Пентагона ещё осенью 2022 года утверждали, что на тот момент для Украины сформировалась лучшая возможность для заключения какого-никакого, но всё же мирного соглашения: российские войска были отведены из правобережной части Херсонской области и практически со всей Харьковской области. Но украинское политическое руководство не стало довольствоваться синицей в руках и погналось за взмывающим в небо журавлём. В итоге теперь при любом раскладе останется ещё и без синицы.

#россия #украина #политика #боевые действия
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