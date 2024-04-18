Популизм, конечно же, причём крайне дешёвый. Но забавно.

На этой неделе Палата представителей США проголосует за законопроект о выделении «помощи» Украине в размере $60 миллиардов. Даже если голосование пройдёт успешно, в чём мало у кого есть сомнения, сюрпризом это не станет: в России изначально рассчитывали на то, что деньги будут выделены, и украинское сопротивление будет затянуто ещё на несколько месяцев. Впрочем, в Палате представителей есть конгрессмены, которые идейно выступают против выделения средств на разжигание конфликта.

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Так, например, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, занимающая крайне консервативную позицию, предложила внести в законопроект о помощи Украине поправку, подразумевающую, что каждый из членов Конгресса, который проголосует за выделение денег, должен будет записаться в ряды ВСУ. Предположительно, с отправкой на линию боевого соприкосновения.

Вместе с тем Тейлор-Грин предлагает и другие варианты условий выделения средств. Например: сначала на Украине проходят выборы, и только после этого США выделяют помощь, на Украине прекращаются гонения на церковь, и многое другое.

Безусловно, всерьёз подобные действия воспринимать не стоит: это не более чем популизм и очередной эпизод во внутриэлитной американской грызне. Исходить надо всегда из вероятности реализации самого негативного для России сценария, и, судя по действиям российского политического и военного руководства, эта «база» у них имеется. В российском руководстве справедливо считают, что к изменению вектора движения конфликта эти деньги не приведут. Да, конфликт дополнительно затянется, да, Украина потеряет дополнительные территории, от которых впоследствии придётся (даже спрашивать никто не станет) отказаться на официальном международном уровне, и да, итоговые условия окончания кризиса станут ещё жёстче, чем они есть даже сегодня.