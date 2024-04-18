Интересно, каким образом? Что, примет все до последнего требования РФ? По-другому ведь уже не будет, ибо слишком поздно.

Странные заявления, больше похожие на раздвоение личности, продолжают озвучиваться в американских высоких кабинетах. Так, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон с одной стороны выступает за вынесение на голосование законопроекта по выделению помощи Украине, а с другой стороны, поддерживает кандидатуру Дональда Трампа, который, как считает Джонсон, в случае победы на президентских выборах способен установить мир на Украине.

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Каким образом Трамп может реализовать данный план, учитывая, что для установления мира на Украине надо будет выполнить все до единого и в полном объёме требования России, что, в свою очередь, будет означать сокрушительный удар по имиджу США и влиянию Вашингтона в мире, совершенно непонятно. А на других условиях завершать этот кризис уже невыгодно Москве: слишком далеко конфликт зашёл по причине вписывания в него стран коллективного Запада, слишком высокая цена уже заплачена и ещё будет заплачена, и слишком большие издержки понесла Россия, чтобы соглашаться на полумеры.

По какой причине Джонсон считает, что Киев сможет сопротивляться до января 2025 года, когда Трамп, теоретически, станет президентом (а может и не стать), не вполне понятно.

Следует отметить, что Россия в украинском вопросе занимает максимально прагматичную и реалистичную позицию: Москва готова вести переговоры, но только на своих условиях. Проше говоря, на условиях, продиктованных положением дел «на земле». Для всего остального, добавим ещё раз, поезд давным-давно ушёл, и упустил его коллективный Запад, отказавшийся договариваться с Россией в декабре 2021 года и свято веривший в то, что ему удастся сломать РФ через колено посредством санкций и оказания военной поддержки Киеву. Сыграли ва-банк — проиграли — делайте выводы и признавайте объективную реальность. Время для шуток-прибауток закончилось.