У Запада вообще два года сплошных открытий о возможностях России.

Как вы знаете, в марте этого года Украина вздумала наносить террористические (в юридических рамках данного конфликта, когда его де-юре нет, любые удары Украины по территории РФ являются террористическими с точки зрения международного права) удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Ущерб, который может нанести лёгкий дрон предприятию стратегической важности, как нетрудно догадаться, может быть в лучшем случае таким же лёгким, как и сам дрон. Тем не менее, представления западных стран о российских промышленных и технологических возможностях находились под столь толстым слоем сказок и государственной пропаганды, что правда начала вызывать разрывы шаблонов.

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Так, агентство Reuters сообщает, что скорость, с которой Россия восстанавливает причинённый украинскими ударами ущерб НПЗ, вызвала удивление у коллективного Запада. В частности, по статистике Reuters, которую агентство неизвестно, откуда взяло, Киеву удалось временно снизить переработку нефти в России со 123,8 тысяч тонн в сутки до 90,5 тысяч тонн в сутки, однако при этом оперативное восстановление ущерба позволит российским НПЗ за апрель совокупно переработать 4,4 миллиона тонн нефти против 4,1 миллиона тонн в марте.

Reuters напомнило о том, что нанесение Украиной ударов по российской энергетике вызвало шквал критики в американском политическом классе, который опасается возможного роста цен на топливо в мире и, как следствие, в США, где, как вы понимаете, цены на всё зависят от цен на топливо в большей степени, чем в остальном мире (так сложилось исторически, что США всё перевозят в основном на грузовиках).

Чего Reuters не упоминает, так это того, что своими инфантильными действиями, которые не создали в России никакого топливного дефицита, а лишь сгенерировали громкие заголовки на один день, если не меньше, украинское руководство дало российскому политическому руководству идеальное оправдание нанесения массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины. Если просто так оставлять страну без электричества — это немножко аморально, то вот в ответ на террористические действия — справедливо. В глазах дружественных России государств, естественно. Внутри России, понятное дело, к ударам по энергосистеме Украины призывали с первых же дней специальной военной операции как к действенному методу срыва переброски войск, техники и боеприпасов, не говоря уже о парализации всей промышленности.

Что до западных представлений о возможностях России, то последние два года там идёт одно разрушение мифов за другим. И о самодостаточности российской экономики, и о военно-промышленном потенциале, и о технологическом уровне, и о масштабах сотрудничества РФ с другими (незападными) государствами, которые оказывают ей содействие. И ведь поразительно то, что все аналитики, которые на Западе специализируются на России, об этом прекрасно знали, однако, по их же заявлениям, с ними никто из политического руководства не советовался при принятии решений относительно незаконных санкций, оказания помощи Украине и максималистских лозунгах об «ослаблении» России. Всё это свидетельствует о том, что эксперты и разведка на Западе работают, но инфантильные политики не желают слушать правду — им приятнее жить в сказках. Отсюда и все беды современного Запада, стремительно теряющего своё положение в мире.