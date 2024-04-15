Решение мариновали, но всё-таки приняли.

Как вы помните, в марте перед президентскими выборами в России Украина попыталась осуществить попытку вторжения на общепризнанную территорию РФ, используя для этого в том числе перебежчиков и дезертиров, объединённых в организацию под названием «Русский добровольческий корпус» (РДК). Данная организация применялась Киевом и в прошлом году, но именно после действий в году текущем Росфинмониторинг наконец-то соизволил внести её в перечень террористов и экстремистов.

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Как следствие, данная организация автоматически становится запрещённой в России, а к её членам будут применяться самые суровые меры. Почему решение мариновалось почти целый год, вопрос хороший.

Напомним, что несмотря на громкий «пиар», в реальности диверсионные группы, в составе которых были члены запрещённой РДК, не смогли даже нарушить государственную границу и были уничтожены и вытеснены обратно на территорию Украины стараниями группировки прикрытия государственной границы, которая теперь, к слову, усилена до статуса группировки войск «Север» и участвует в специальной военной операции с неизвестными на данный момент планами по её дальнейшему применению.