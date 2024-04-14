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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
Идёт охота на ПВО, идёт охота.

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Одним из факторов, замедливших российскую специальную военную операцию на Украине, является колоссальное количество доставшихся ей в наследство от СССР/России систем противовоздушной обороны. В советский период территория нынешней Украины, будучи находившейся на западной границе СССР, прикрывалась ПВО особенно тщательно, поэтому досталось Киеву просто чудовищное количество вооружений, которые, по хорошему, надо было вернуть законному владельцу — РФ — но в тот период истории никто данным вопросом не озадачивался, полагая, что со стороны Украины угроза исходить не будет, потому что сотрудничество Киева с Москвой слишком важно первому, чтобы им жертвовать.

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История, как мы знаем, показала, что когда к власти приходят экстремисты, то им совершенно нет никакого дела ни до экономики, ни до пользы собственному государству. В итоге все связи Украины и России были порваны Киевом в одностороннем порядке, страна нацелилась в НАТО и допрыгалась до вооружённого конфликта с ВС РФ, исход которого был и остаётся абсолютно предсказуемым и очевидным. Непосредственно украинские системы вооружений «выносятся» в промышленных масштабах. Тем не менее, страны коллективного Запада, которые используют Украину как инструмент для ослабления России, активно пытаются держать Киев на плаву, поэтому передали ему беспрецедентное количество вооружений, в том числе самых современных. Таких, например, как зенитные ракетные комплексы IRIS-T, которые также активно выявляются и демилитаризуются российскими войсками.

Сегодня, например, Минобороны России поделилось кадрами высокоточного поражения очередной пусковой установки и радиолокационной станции (РЛС) IRIS-T.

На кадрах можно заметить, как средства объективного контроля выявили позицию IRIS-T, после чего по этой позиции был нанесён ракетный удар. Итогом стали пылающие остовы пусковой установки и РЛС данной «зенитки» немецкого производства.

Следует понимать, что уничтожение систем противовоздушной обороны Украины позволяет российской авиации действовать свободнее, нанося огневое поражение чувствительным целям.

#россия #украина #политика #боевые действия #iris-t
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