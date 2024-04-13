Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Германия передаст Украине ещё один ЗРК Patriot
Демилитаризация Украины плавно перетекла в демилитаризацию НАТО.

реклама

На сегодняшний день уровень разоружения ВСУ силовым способом достиг такого значения, что основным дефицитным «товаром» в украинской армии стали средства противовоздушной обороны. Доставшиеся Киеву в наследство от СССР/России системы ПВО массово уничтожаются, и даже экстренные поставки западных зенитных ракетных комплексов ситуацию исправить не в состоянии. Но пребывать в иллюзиях отчаянно хочется, поэтому сегодня немецкие средства массовой информации со ссылкой на сведения из Минобороны Германии сообщили о том, что Берлин готовится отправить Киеву ещё один ЗРК Patriot.

реклама

Передаёт Германия ЗРК Patriot из запасов или же снимает с вооружения системы из расчётов ПВО страны, вопрос хороший, и ответа на него у нас нет. В любом случае, одна система Patriot погоды на Украине не сделает, тем более что эти системы активно «выносятся» российской армией, испытывающей на них свои гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон».

Напомним, что Германия является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. И это после всего, что Россия сделала для благосостояния ФРГ вкупе с её объединением с ГДР после раздела страны по итогам Второй мировой войны. Естественно, прежними отношения России с Германией уже никогда не будут, поскольку Москва совершенно справедливо воспринимает Берлин как спонсора её противника, из-за которого в значительной степени так сильно затянулся этот вооружённый конфликт. Как бы то ни было, но парадокс заключается в том, что чем больше Запад снабжает Украину, тем жёстче в конечном счёте будут условия, которые РФ выдвинет для окончания этого кризиса. Условия и так будут российскими, а тут, вероятно, придётся признать и смириться с целым спектром очень неприятных для Запада решений. Например, о безусловном формировании новой европейской архитектуры безопасности. Например, о безусловном формировании новой европейской архитектуры безопасности, подразумевающем отвод инфраструктуры НАТО на позиции до 1997 года.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #patriot
1
Показать комментарии (1)
«Геополитическое фэнтези»: в России прокомментировали условие, озвученное Шольцем для начала переговоров с Путиным
На Запорожской АЭС остановлен последний энергоблок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
14
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
215
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
18
Redmi и Realme с интервалом в сутки анонсировали свои «народные» субфлагманы
2
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
1
Обзор игры Starship Troopers – все на борьбу с космическими жуками
+
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
157
Кимберлитовые вулканы, извергающие алмазы, могут вернуться к жизни в любой момент, считают петрологи
4
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
43
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
8

Сейчас обсуждают

Рома Сафин
17:58
Я не фанат зелёных, но зачем сравнивать цену 7900 с 4090, если автор сам пишет, что она даже до 4080 по мощности не дотягивает?
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Легенда
17:58
парни пасти хоть 1 лайк https://www.youtube.com/watch?v=1bD7PY0E9qE
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
Commediant
17:57
Начать надо с того, что флагман нвидиа это - 4080
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Елисей Цуканов
17:55
4070ти и 1080 монитор 27 дюймовый 270гц,мне лично хватает!Мне 4к не нужно,с такими ценами,если он был тысяч 40 и от 200 гц,еще можно взять)Но не за 100к монитор!за эти деньги можно видео карту взять
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
сергей курило
17:53
Да уж доешь сам.чел правильно сказал. Пока это так -внутреннее море нато
Nationalinterest : Российский подводный флот один из самых мощных на планете
Валерий Агапов
17:53
А сало на Украине было
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
REY_B_
17:52
Медведев не эксперт. Он только к пультам по ночам прокрадывается, и играется с кнопками....
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
daimos
17:50
https://youtu.be/B7QaU6mMsRY?si=YEW7SuYbG9HX12Z1
The War Zone: Французский фрегат столкнулся с «неконтролируемым насилием» со стороны хуситов
OldBrave
17:50
ИИ, что выедает емкость дисков?
Цены на SSD и HDD неуклонно растут в связи с широким распространением искусственного интеллекта
REY_B_
17:47
Да ладно! Этими ударами Россия лишила Украину не только электричества и промышленности, но и просадила сельское хозяйство. Например украинские курицы, которые довели до истерики европейских фермеров, ...
Минэнерго Украины: Гражданам стоит готовиться к частым и длительным отключениям электричества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем