Демилитаризация Украины плавно перетекла в демилитаризацию НАТО.

На сегодняшний день уровень разоружения ВСУ силовым способом достиг такого значения, что основным дефицитным «товаром» в украинской армии стали средства противовоздушной обороны. Доставшиеся Киеву в наследство от СССР/России системы ПВО массово уничтожаются, и даже экстренные поставки западных зенитных ракетных комплексов ситуацию исправить не в состоянии. Но пребывать в иллюзиях отчаянно хочется, поэтому сегодня немецкие средства массовой информации со ссылкой на сведения из Минобороны Германии сообщили о том, что Берлин готовится отправить Киеву ещё один ЗРК Patriot.

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Передаёт Германия ЗРК Patriot из запасов или же снимает с вооружения системы из расчётов ПВО страны, вопрос хороший, и ответа на него у нас нет. В любом случае, одна система Patriot погоды на Украине не сделает, тем более что эти системы активно «выносятся» российской армией, испытывающей на них свои гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон».

Напомним, что Германия является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. И это после всего, что Россия сделала для благосостояния ФРГ вкупе с её объединением с ГДР после раздела страны по итогам Второй мировой войны. Естественно, прежними отношения России с Германией уже никогда не будут, поскольку Москва совершенно справедливо воспринимает Берлин как спонсора её противника, из-за которого в значительной степени так сильно затянулся этот вооружённый конфликт. Как бы то ни было, но парадокс заключается в том, что чем больше Запад снабжает Украину, тем жёстче в конечном счёте будут условия, которые РФ выдвинет для окончания этого кризиса. Условия и так будут российскими, а тут, вероятно, придётся признать и смириться с целым спектром очень неприятных для Запада решений. Например, о безусловном формировании новой европейской архитектуры безопасности. Например, о безусловном формировании новой европейской архитектуры безопасности, подразумевающем отвод инфраструктуры НАТО на позиции до 1997 года.