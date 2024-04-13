А что? Абсолютно правильный совет в текущих реалиях.

Несмотря на то, что после ряда массированных и групповых ударов ВС РФ по энергосистеме Украины большинство граждан страны изменений особо не почувствовало, поскольку Украине досталась спроектированная СССР энергосистема, подразумевающая запредельный уровень отказоустойчивости за счёт задействования резервных и аварийных линий вкупе с возможностью переброса нагрузки с одних подстанций на другие, процесс, как вы понимаете, и как следует из комментария президента России Владимира Путина, переходит в разряда возмездия в разряд системы. Не знаем, насколько серьёзно следует воспринимать комментарии об «ответном» характере этих ударов, но факт заключается в том, что они планировались очень давно, и полностью подпадают под задачу демилитаризации Украины в связи с тем, что без электроэнергии не может функционировать ни одно серьёзное промышленное предприятие.

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Осознают, что процесс деэлектрификации, по большому счёту, только начался, и на самой Украине. Так, комментируя позавчерашний массированный ракетный удар ВС РФ по топливно-энергетическому комплексу, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко ничего позитивного для соотечественников не пообещал. Напротив: прекрасно осознавая масштаб текущих и будущих разрушений, Галущенко посоветовал украинцам готовиться к длительным отключениям электричества и запасаться генераторами, аккумуляторами и пауэрбанками.

Хотя совет, в общем-то, правильный в условиях, когда накопительный эффект ударов по энергосистеме увеличивается, но в нём не учтена главная проблема: если блэкауты на Украине начнут носить масштабный и крайне продолжительный характер, цены на топливо для тех же самых генераторов взлетят до небес, «потянуть» которые в условиях постоянного коллапса украинской экономики смогут далеко не все граждане страны, и тогда может статься, что придётся садиться за велотренажёры, подключая их к импровизированным генераторным установкам.

Источник изображения: YouTube-канал KREOSAN.

Ситуация крайне напряжённая (и напряжение в ней, как вы понимаете, отнюдь не электрическое), и, как мы уже отмечали бессчётное количество раз, единственный выход из неё для Украины — это принятие условий России, пока ещё есть, о чём вообще договариваться. Поезд уже пришёл в движение, половиной состава отойдя со станции. Если продолжать ждать чуда, то можно не успеть даже в последний вагон. Но, судя по действиям и заявлениям киевского руководства, там ждут только возможности собрать манатки и уехать в уже предусмотрительно купленные особняки в западных странах; судьба самой Украины их совершенно не тревожит, иначе бы киевская власть не стала доводить ситуацию до вооружённого конфликта с РФ, а пыталась всеми силами восстановить с ней добрососедские отношения.