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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: РВСН провели испытательный пуск неназванной межконтинентальной баллистической ракеты
Известно только то, что ракета была наземного базирования и запускалась с полигона Капустин Яр.

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В геополитике, как и в жизни, иногда приходится показывать зубы, а в отдельных, особо запущенных с противоположной стороны случаях, применять силу, дабы изменить поведение оппонента хотя бы на минимально пристойное. Несмотря на то, что отдельные потерявшие связь с реальным миром представители западного политического класса позволяют себе комментарии о возможности ввода войск на Украину с целью спасения ситуации, объективная действительность свидетельствует о том, что на такой шаг Запад идти боится. Не берёмся судить, является сегодняшний пуск Ракетными войсками стратегического назначения межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования намёком на то, что той же Франции не стоит делать глупостей, но этот пуск состоялся.

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Как передало Минобороны России, пуск состоялся с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Что конкретно за МБР запускалась, не уточняется; известно лишь, что пуск носил статус испытательного, а носителем самой ракеты был подвижный грунтовый ракетный комплекс. Согласно комментарию МО РФ, сегодняшний запуск проводился в рамках подтверждения стабильности находящихся на вооружении России ракет, а также «в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов».

Задачи, поставленные перед пуском МБР, заявлены как выполненные в полном объёме.

#россия #политика
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Фартовый
22:39
господи, у тебя все мысли про рот и ж, ты психический? или просто маньяк?
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fint1982
22:38
Так сейчас вроде нет войск на остатках украины
Канцлер Германии фантазирует: переговоры с Путиным могут быть только после вывода ВС РФ с Украины
Мухамед Иванов
22:37
не в жопу же тебя, я брезгую
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Майкопское Честное
22:37
Шайтан, откуда ты знаешь, что я интеллимаус котировал?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:35
нет, я не из таких как ты
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:34
у тебя какое-то психическое отклонение по поводу ротовой полости?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Мухамед Иванов
22:34
Дапай, открой рот, закрой глаза.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Майкопское Честное
22:33
Неужели А4? Ты часом не из этих? Не,я всё понимаю, в местном гей клубе и интеллимаусы котировали.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Фартовый
22:33
плакса, что ты такой обидчивый, давай в водолаза играть?
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Мухамед Иванов
22:32
Самая приличная игра с тобой - это удар кованным сапогом по ебалу.
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
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