Известно только то, что ракета была наземного базирования и запускалась с полигона Капустин Яр.

В геополитике, как и в жизни, иногда приходится показывать зубы, а в отдельных, особо запущенных с противоположной стороны случаях, применять силу, дабы изменить поведение оппонента хотя бы на минимально пристойное. Несмотря на то, что отдельные потерявшие связь с реальным миром представители западного политического класса позволяют себе комментарии о возможности ввода войск на Украину с целью спасения ситуации, объективная действительность свидетельствует о том, что на такой шаг Запад идти боится. Не берёмся судить, является сегодняшний пуск Ракетными войсками стратегического назначения межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования намёком на то, что той же Франции не стоит делать глупостей, но этот пуск состоялся.

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Как передало Минобороны России, пуск состоялся с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Что конкретно за МБР запускалась, не уточняется; известно лишь, что пуск носил статус испытательного, а носителем самой ракеты был подвижный грунтовый ракетный комплекс. Согласно комментарию МО РФ, сегодняшний запуск проводился в рамках подтверждения стабильности находящихся на вооружении России ракет, а также «в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов».

Задачи, поставленные перед пуском МБР, заявлены как выполненные в полном объёме.