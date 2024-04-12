Дело не просто важное. Оно крайне важное.

Из всего многообразия применяемых ВКС России боевых самолётов в ходе специальной военной операции на Украине наиболее современными из числа используемых активно и в заметных количествах являются многофункциональные истребители Су-35С. Сейчас ВС РФ проходят процесс увеличения численности, а это значит, что увеличивается и комплектация армии новой техникой. И вот, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящая в её состав Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) поставила в войска первую в этом году партию Су-35С.

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Сколько конкретно самолётов входит в «партию», традиционно не уточняется, но мы знаем, что объёмы выпуска боевой авиации в России за последние два года увеличились в несколько раз. Помимо Су-35С в войска также регулярно поставляются Су-30СМ, Су-34, Су-33 и даже истребители пятого поколения Су-57.

Су-35С относится к условному поколению «4++», то есть, соответствует всем требованиям, предъявляемым к пятому поколению, за исключением малозаметности. Учитывая, что на самом деле в условиях постоянного развития средств разведки и ПВО никакой малозаметности в авиации нет, данный «недостаток» весьма эфемерен.

Следует понимать, что масштабирование производства боевой авиации нужно не только для компенсации неизбежных, пусть и на порядок меньших, чем это заявляют в ВСУ, но всё же потерь в рамках специальной военной операции, и не только для комплектования новых частей, полков и корпусов, но и для обеспечения заказов из стран глобального Юга. В конце концов, к СВО можно относиться сильно по-разному, но с одним спорить невозможно: этот конфликт показал, на что способно российское вооружение в условиях современных боевых действий беспрецедентной за последние без малого 80 лет интенсивности в Европе. Результативность видят все, кому положено, и все делают из этого соответствующие выводы.