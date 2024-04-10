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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США будут считать Китай ответственным за успехи России на Украине — замгоссекретаря
Замгоссекретаря совсем берега перепутал. Ты кто такой вообще? Куда лезешь? К слову, в Китае ему ответили примерно также.

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В США продолжается паника и истерика относительно того, как на самом деле (а не в фантазиях функционеров) развивается конфликт на Украине. А когда руководство страны страдает инфантилизмом и вдогонку к этому пребывает в состоянии паники, то оно принимает глупые решения и делает ещё более глупые заявления. Так, сегодня заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл посмел заявить, что если успехи России в зоне специальной военной операции продолжатся, то Вашингтон будет считать Китай за это ответственным.

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Кэмпбелл подразумевает, что Китай оказывает всестороннюю экономическую поддержку России, игнорирует незаконные западные антироссийские рестрикции и не особо боится вторичных незаконных рестрикций, благодаря чему Россия технически совершенно не изолирована от мировой торговли.

Как отметил замгоссекретаря США, Вашингтон «прямо заявил» Пекину, что сидеть сложа руки в Граде на холме не станут, и если текущее положение дел сохранится, то отношениям двух великих держав по обе стороны Тихого океана будет нанесён ущерб. В качестве угрозы в действие вступает излюбленный инструмент коллективного Запада — незаконные санкции.

Кто вообще уполномочил Кэмпбелла произносить подобные заявления, непонятно, но в Китае на них отреагировали жёстко: официальный представитель МИД КНР Мао Нин потребовала от Госдепа не вмешиваться в российско-китайские отношения. Стоит отметить, что на официальном уровне отношения Китая и России оцениваются как приоритетные, то есть, имеют особую важность для обоих государств. Оба государства понимают, что они сейчас локомотивы слома старого миропорядка и установления миропорядка нового, и что держаться в рамках этого исторического процесса нужно вместе.

#россия #украина #сша #политика #китай #боевые действия #психиатрия
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