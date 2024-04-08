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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-президент Украины Леонид Кучма обвинил Путина в том, что украинцы и русские перестали быть братскими народами
Тот самый президент Кучма, написавший догматическую книгу «Украина — не Россия», сейчас в чём-то винит Путина. Было бы смешно, если бы не было трагических последствий.

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Сейчас об этом не особо принято вспоминать, сваливая все беды в российско-украинских отношениях на государственный переворот 2014 года, однако отношения между Москвой и Киевом начали портиться ещё задолго даже до первого Майдана 2004 года — при президентстве Леонида Кучмы. Именно тогда началось пусть и ползучее, но всё же противопоставление Украины и России. Связано это с тем, что у осколков СССР/России нет никакой независимой от России истории, что вызывает бесконечное количество комплексов с попытками хоть как-то оправдать свою новую государственность. Вот и Кучма в 2003 году написал нашумевшую книгу «Украина — не Россия», название которой впоследствии стало национальной идеей Украины вплоть до сегодняшнего дня.

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Казалось бы, всем всё понятно, но поскольку прямым текстом сказать правду нельзя, в интервью японскому агентству Kiodo Кучма заявил, что Россия и Украина перестали быть братскими народами, и что в этом виноват президент России Владимир Путин, якобы хотевший подмять под себя Украину, которая просто хотела равноправных отношений.

Мы, конечно, не хотели бы учить бывшего президента Украины истории собственного государства и частично собственной же политики, но, похоже, придётся. В реальности Украина хотела не равноправных отношений, а активно потворствовала освоению своей территории западными странами, вплоть до объявления в 2008 НАТО о том, что Украина вступит в состав Альянса. Конфликт с Украиной России был совершенно не к месту: во-первых, из-за кризиса в отношениях с Киевом были утрачены давно налаженные логистические цепочки, Москве пришлось вкладываться в развитие на своей территории производств, которые замещали выбывшую украинскую продукцию. И это мы не вспоминаем про многочисленные газопроводы в обход Украины как недоговороспособного и ненадёжного государства-транзитёра.

Российское политическое руководство при этом поступает мудро и, несмотря на то, что между Россией и Украиной идёт жесточайший и самый масштабный и интенсивный вооружённый конфликт на территории Европы со времён Второй мировой войны, не позволяет себе глупых заявлений, вместо этого напротив утверждая, что несмотря на сегодняшние сложности, «братские» отношения между русскими и украинцами обязательно восстановятся. Так оно будет или не так, вопрос, конечно, серьёзный, но простор для манёвра российская власть себе оставляет. Киевская власть, даже бывшая, полностью в ловушке пропаганды, и как из неё выбираться без её полной смены под корень, не вполне ясно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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