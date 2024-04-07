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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь в кредит
Стесняемся спросить, а до этого вы её как получали, в подарок? Это очень большое заблуждение: всё придётся компенсировать.

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского, которые уже можно сравнить с самым настоящим криком отчаяния, последнее время вызвали новый виток интереса западной прессы к Украине в целом и боевым действиям в частности. Ситуация в зоне боевых действий с точки зрения Киева аховая, и Зеленский последнее время начал говорить о возможности отступления ВСУ «шаг за шагом», о том, что Украине необходимы сотни единиц ЗРК Patriot, что без помощи США страна потерпит поражение под натиском России, и что помощь нужна на любых условиях — даже в виде кредитов.

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Возможно, Зеленский не в курсе, что большую часть «помощи» Украина на самом деле получает на условиях дальнейшей компенсации всех затрат «помогающих», но, как вы понимаете, ситуация такая, что, по словам президента Украины, «мы согласимся на любой вариант».

Напомним, что идея об оказании «помощи» Украине в кредит сейчас витает в высоких американских кабинетах и залах. Финансировать чужую страну на чистом энтузиазме, и это во времена, когда деньги США совсем не помешают на решение внутренних проблем, американское общество уже давно не готово (если вообще когда-то было готово).

Что до Зеленского, то, по его словам, если Запад предоставит выбор — помощь через год, но бесплатно, или сейчас, но в кредит — то Киев сказал бы «только сегодня», подразумевая, естественно, что готов на любые условия. А вот готовы ли простые украинцы затем на протяжении десятилетий и целых поколений расплачиваться с Западом за эти уже оказанные и ещё только планируемые медвежьи услуги, вопрос хороший. Их, собственно, никто и не спрашивает: долги уже набраны, и бытует мнение, что повезёт тем, кто проживают на территориях, которые так или иначе отойдут к России — им хотя бы не нужно будет за свой счёт расплачиваться с западными «донорами».

#россия #украина #финансы #политика #боевые действия #экономика
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