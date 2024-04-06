Стесняемся спросить, а вашим мнением интересоваться, что ли, кто-то собрался?

Вооружённый конфликт на Украине, тем более против армии первого класса в лице ВС РФ, меньше всего был нужен, совершенно верно, самой Украине. Страна разрушается с точки зрения инфраструктуры, демографии, экономики и даже психологии. Тем не менее, в Киеве упорно не желают снимать шоры и окинуть взором широкую картину происходящего. Вместо поиска мирного решения конфликта, которое нужно, повторяем, в первую и последнюю очередь самой Украине, официальный Киев продолжает оказывать сопротивление за чужой счёт, постоянно нарываясь на всё более и более жёсткие ответные меры.

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И вот, действующая киевская власть, которая 21 мая утратит легитимность по причине непродления своих полномочий ввиду отменённых под прикрытием военного положения выборов, продолжает делать максимально оторванные от реальности заявления. Верят в них в Киеве или нет, не имеет большого значения: главное, что за этими заявлениями стоит продолжение оказания сопротивления, которое в любом случае закончится предсказуемым итогом. Так, в интервью изданию Politico глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинцы, быть может, и устают от конфликта, но идти на компромисс с Россией они не станут.

«Мы знаем о жалобах людей. Слышим это как от губернаторов, так и непосредственно от граждан. Мы говорим людям: «Ваши имена будут в учебниках истории». Они могут сказать, что устали [от боевых действий], но если вы спросите их, согласны ли они на компромисс с Россией, ответом будет решительное «нет», — выдал Ермак.

По словам главы администрации Зеленского, оказывается, это РФ ни в каких переговорах не заинтересована, а хочет лишь капитуляции Украины. Этого, убеждён Ермак, «никогда не будет», и Зеленский «никогда на это не согласится». Сколько можно делать эти громкие ничем не подкреплённые заявления, неизвестно; ясно одно — от этой шарманки точно все уже устали.

Мы бы хотели напомнить Ермаку хорошую поговорку: «Никогда не говори “никогда”». Придёт время, и, нравится это Киеву или не нравится, но никто мнение Украины спрашивать уже не будет: придётся принимать условия России, какими тяжёлыми бы они не были, тем более что от максимально выгодных для себя условий Украина добровольно отказалась как посредством бесконечного срыва Минских соглашений, так и в результате срыва Стамбульского процесса. Винить во всём происходящем киевской власти, кроме самой себя, некого. Печально лишь то, что с последствиями этого правления будут жить простые украинцы, на которых помимо всего прочего повесят выплату Западу всех набранных Киевом долгов.