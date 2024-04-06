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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: В Киеве сомневаются в возможности выхода Украины на границы 1991 года
Ну, почему же? Смотря про какой месяц 1991 года идёт речь.

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Около двух лет назад, когда Россия в рамках договора по собственному решению отвела войска от Киева, что было выдано Украиной за великую «победу» ВСУ, и особенно после «успешного» наступления в Харьковской и Херсонской областях, которое, правда, не привело ни к каким оперативным, не говоря уже о стратегических преимуществах, украинское политическое руководство — от мала до велика — позволило себе попасть в ловушку нарратива. Речь идёт о «границах 1991 года», которых обязательно должны добиться ВСУ, прежде чем Киев начнёт переговоры с Москвой.

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О чём в таком случае можно будет переговариваться, и каким образом Киев собрался возвращать под свой контроль всю территорию образца 2013 года (так выражаться будет правильнее, поскольку в «границах 1991 года» есть один неудобный момент: о каком месяце идёт речь), совершенно неясно. Зато ясно то, что на фоне созерцания реального положения дел на линии боевого соприкосновения надежды на реализацию этого плана тают, словно мартовский снег под дождём.

Так, издание The Washington Post (WP) со ссылкой на ряд высокопоставленных украинских политических деятелей сообщает, что в Киеве растёт неуверенность в возможности достижения озвученных политическим руководством страны целей. Ситуация становится хуже ото дня ко дню, российская армия наращивает ракетные, беспилотные и бомбовые удары по тылам ВСУ, постепенно продвигаясь вдоль линии боевого соприкосновения.

WP даже пошло дальше и привело цитату одного из украинских депутатов, заявившего, что план киевского руководства по выходу на границы 1991 года воспринимается «умными людьми» как «нереальный». Согласно комментарию этого, по понятным причинам, неназванного депутата, Зеленскому и его команде следовало в определённый момент смягчить риторику.

Отметим, что положение на линии боевого соприкосновения уже приводит к публикации в западных СМИ материалов о плане ВС РФ по нанесению нокаута Украине, а также к попыткам западных спонсоров Киева выйти на контакт с Москвой (звонок министра обороны Франции своему российскому коллеги — ярчайший тому пример). Одно Западу, впрочем, необходимо понимать: если будет принято решение о завершении украинского кризиса, то завершать его надо будет полностью на российских условиях. Время для компромиссов уже было упущено самим Западом и Украиной, и никто в этом, кроме них самих, не виноват. А уж какие условия поставит российское руководство, за исключением, естественно, обязательного минимума в виде признания новых территориальных реалий, полной демилитаризации и нейтрализации Украины и смены украинского руководства, большой вопрос.

#россия #украина #политика #боевые действия
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