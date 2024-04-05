Было бы удивительно, если бы компетенций не было. Но кто-то готов верить и в такое.

В течение месяца ВСУ осуществляют попытки нанесения террористических ударов (в юридических рамках текущего конфликта любые удары по территории России являются террористическими) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Иногда эти попытки заканчиваются PR-успехом в виде кратковременного пожара на ректификационной колонне, который затем очень быстро тушится, а последствия удара ремонтируются. По-другому быть не может, поскольку, во-первых, лёгкими дронами серьёзного ущерба НПЗ нанести практически невозможно, а во-вторых, последствия таких ударов восстанавливаются.

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Поскольку тема чувствительная, ведь речь идёт о незаконных ударах по объектам российской инфраструктуры, то в комментарии журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что волноваться не стоит, поскольку все компетенции и возможности для ремонта повреждённых НПЗ у России имеются.

По словам Мантурова, вопрос «ремонтируем или не ремонтируем» в принципе не стоит: «конечно же, да [ремонтируем]». Повреждения, добавил глава Минпромторга, наносятся в основном колоннам ректификации, которые относительно просто ремонтируются.

Напоминаем, что ранее США призывали Украину завязывать с террористическими ударами по российской нефтепереработке, и в целом Вашингтон продолжает заявлять, что ни в коей степени не поддерживает удары Киева по территории России. Естественно, эти удары становятся возможными исключительно за счёт работающей в интересах Украины системы разведки НАТО, но с этим поделать, как вы понимаете, в рамках текущего конфликта ничего нельзя. Рабочий вариант — это только мощнейшие удары возмездия, после которых у киевского руководство должны выветриваться даже мысли о нанесении ударов по территории РФ, но данные решения так долго мариновались российским политическим руководством, что возникает ощущение, будто систематический «вынос» украинской энергетики к отрезвлению в Киеве не приводит.