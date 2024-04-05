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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО признал, что истребители F-16 не позволят ВСУ переломить ситуацию в зоне боевых действий
Тогда, может, надо отозвать передачу этих самолётов? А то по репутации западного ВПК и так уже нанесён непоправимый удар.

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Последнее из «чудо-вооружений», которые страны Запада договорились передать Украине — это истребители F-16. Будучи ровесниками массово утраченных ВСУ истребителей МиГ-29 и Су-27, ничего принципиально нового эти самолёты, естественно, ничего нового в потенциал ВСУ не добавят. Это было понятно реальным военным аналитикам, а не штатным читателям сказок в западных СМИ, в момент принятия решения о передаче данной воздушной техники, и вот, теперь прописные истины озвучиваются уже на уровне администрации НАТО.

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Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии немецкому таблоиду Bild признал, что F-16 не станут для Киева «серебряной пулей». Проще говоря, не смогут обеспечить Украине возможность переломить события на линии боевого соприкосновения.

Зачем тогда эти истребители поставляются на Украину, вопрос, естественно, хороший, и поэтому в Bild его Столтенбергу не задали. Цель, на самом деле, простая: позлить Россию и сделать её неизбежное достижение целей специальной военной операции максимально трудным и затратным. Этого в ЕС и США, собственно, никогда и не скрывали, прямым текстом заявляя, что задача — «ослабление» России. И что, что получилось ровно наоборот, причём до такой степени, что российской угрозой теперь пугают весь Североатлантический альянс? Главное — нарратив.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #авиация #истребители #f-16 #боевая авиация
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