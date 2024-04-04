Не допускай, а говори как есть: помогать уже нечем.

Текущее положение дел на линии боевого соприкосновения с украинской и, как следствие, с западной точки зрения аховое: Россия ведёт ползучее настоящее контрнаступление, а киевские руководители всё чаще заявляют, что грядёт нокаут, от которого Украина уже не оправится. Если только спонсоры Украины не окажут ей очередной пакет беспрецедентной по своим масштабам и цинизму «помощи».

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Всё бы ничего, но «помогать» Североатлантическому альянсу уже практически нечем: излишки опустошены в предыдущих колоссальных по своим масштабам поставках, военная промышленность на должный уровень производства не вышла и маловероятно, что вообще выйдет, поскольку находится в частных руках, которые ещё нужно убедить в том, что расширение производства впоследствии окупится. И всё это при условии, что российский ВПК при этом постоянно увеличивает выпуск военной продукции, что уже признаёт в том числе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о необходимости адекватно оценивать российские военные возможности.

Вариантов не так много, и не исключено, Украина останется с РФ один на один. По крайней мере, о том, что у НАТО для Украины два (причём равных по вероятности) сценария дальнейшего развития событий, заявил сам Столтенберг. По его словам, в равной степени возможно как то, что Альянс сможет собрать для Украины больше «помощи», и тогда Украина сможет продолжать сопротивление, так и то, что эту «помощь» блоку собрать не удастся.

Мы в очередной раз отметим, что странам коллективного Запада пора прекратить использовать действующую украинскую инфантильную и готовую верить в любые сказки власть в своих целях противостояния России, а надо наконец-то взглянуть правде в глаза и искать контактов с Кремлём. Пока ещё сохраняется возможность Западу сохранить хоть какую-то часть собственного лица. Чем дольше идёт конфликт, тем сложнее будет избежать тотального разгрома с неизбежным переделом мирового порядка. Упорство, конечно, не порок, но надо знать меру, особенно, когда упорство уже играет против упёртого.