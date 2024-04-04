Кулеба — это тот самый гость, который приходит с кем-то и начинает шарить по вашему дому.

Сегодня Североатлантический альянс (НАТО) отмечает 75-летие со дня своего образования. К юбилею военный блок подходит в очередной раз расширившемся формате, и, словно не понимая, что эскалация катастрофы на Украине может принять совершенно неуправляемый характер, при котором количество членов НАТО уже не будет иметь значение, в Брюсселе по случаю 75-летия устроили своеобразный праздник.

реклама

На «вечеринку» зачем-то пригласили и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который практически сразу испортил всем праздничное настроение. Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, он не хочет портить праздник по случаю юбилея НАТО, но его основное послание в рамках данного мероприятия заключается в том, что Украине необходимы системы противовоздушной обороны Patriot.

По словам Кулебы, именно Patriot обладают способностью перехватывать баллистические ракеты, тем самым защищая инфраструктуру Украины и жизни людей. Не знаем, в каких-таких отчётах Кулеба увидел способность Patriot сбивать баллистические ракеты, но никто в мире не заметил способности данных зенитных комплексов перехватывать российскую «баллистику». Возможно, по причине того, что на это Patriot как раз-таки неспособны. Кроме того, следует помнить, что настоящая угроза Украине исходит не от баллистических ракет, а от ударных беспилотников-камикадзе, крылатых ракет и гиперзвукового оружия. Всё это сбивается Украиной разве что в отчётах, которые затем разбиваются вдребезги сообщениями о критическом ущербе энергетической системе.

Аналитики, которые способны оценивать ситуацию, давно призывают официальный Киев не оружие от всех подряд требовать, а собраться с мыслями, сложить 2+2 и наконец-то искать контакт с Москвой всеми доступными Киеву способами. Это единственный вариант сохранить украинскую государственность хоть в какой-то форме. Да, с потерей территорий, да, с обязательной демилитаризацией и полной сменой власти, и да, всё это придётся подписать на уровне ООН. Но это лучше, чем остаться ни с чем. А всё идёт именно к этому. Глядишь, Москва из милосердия ещё разрешит действующей киевской власти убраться восвояси вместе со всем нажитым «непосильным трудом» богатством.