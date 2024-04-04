Это, понимаете ли, атака на возобновляемую энергетику. Видимо, в Киеве считают это ультимативным аргументом для европейцев.

С 22 марта текущего года ВС РФ возобновили нанесение ударов по объектам электрогенерации Украины. Делается это отнюдь не для того, чтобы оставить мирных жителей Украины без интернета, видеоигр и связи, хотя это неизбежный побочный эффект, а для того, чтобы максимально парализовать военную промышленность, экономику как источник финансирования ВСУ, а также железнодорожные перевозки военной техники и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.

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Помимо доставшейся Украине в наследство от СССР/России энергосистемы, основанной на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях, в период самостийности страна пыталась развивать альтернативную энергетику, наиболее популярным и проверенным вариантом которой являются солнечные панели. И вот, под удар российской армии стали попадать и они. Как сообщил сегодня глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, вчера, 3 апреля, российская армия нанесла удар по солнечной электростанции «вдали» от зоны боевых действий.

Кудрицкий не стал вдаваться в подробности, где конкретно была поражена солнечная электростанция, но исходя из истории вчерашних ракетных и беспилотных ударов ВС РФ, можно сделать вывод, что это произошло в Днепропетровской области. Как отметил глава «Укрэнерго», на его памяти это первый случай, когда целенаправленно наносился удар по удалённому объекту альтернативной энергетики.

Видимо, Кудрицкий рассчитывает на то, что европейские страны, помешанные на «зелёной» энергетике вопреки здравому смыслу, воспримут эту информацию как личное оскорбление и побегут финансировать Украину. Логика сомнительная, но уж какая есть, другой пока в Киеве нет.