Реалистичные переговоры это, надо понимать, на российских условиях. Для остального давно время упущено.

Несмотря на то, что наиболее бескомпромиссные представители российского общества отвергают любую идею переговоров с Украиной, реальность заключается в том, что, во-первых, их спрашивать никто не будет, а во-вторых, этот конфликт в любом случае закончится переговорами, даже если темой переговоров будет тотальная капитуляция Киева и установление новой европейской архитектуры безопасности. Пока что речи о таком сценарии не идёт, а учитывая, что именно такой сценарий в российском политическом руководстве воспринимают как, по сути, цель специальной военной операции, то и говорить не о чем. О том, что страны Запада не готовы к обстоятельным переговорам по Украине на реалистичной основе, сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад занимается призывами к работе по так называемой формуле мира Зеленского, однако никто эти призывы всерьёз не воспринимает. Говорить о формате возможных переговоров, отметил Лавров, можно будет в случае, когда вся ситуация «прояснится».

На данный момент каких бы то ни было реалистичных стремлений к переговорам нет: Россия и Запад находятся на противоположных концах переговорной «палки», и бытует мнение, что именно с Западом, который сам себя загнал в ловушку пропаганды на тему Украины, говорить совершенно бессмысленно: необходимо активно работать над сменой украинской власти, тем более что 21 мая она перестанет быть легитимной, и вступать в переговоры уже с ней. А Запад будет просто поставлен перед фактом.