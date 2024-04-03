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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: по просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министров обороны России и Франции
Глава МО Франции звонил отнюдь не только чтобы принести соболезнования в связи с терактом.

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Как вы хорошо знаете, между российскими и западными государственными ведомствами сейчас имеются лишь самые минимальные контакты. Говорить, по большому счёту, не о чем, поскольку позиции РФ и коллективного Запада диаметрально противоположны и не оставляют Москве другого выхода, кроме как продолжать силовое решение проблемы. Ситуация опасная, и после террористического акта в «Крокус Сити Холле», ставшего вторым в истории современной России по количеству жертв и пострадавших, и в организации которого Москва очень сильно подозревает Украину и её спонсоров, в Париже решили, что пора всё-таки хоть о чём-то поговорить.

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Так, сегодня вечером «по настоятельной просьбе французской стороны» (это уточнение Минобороны России важно, поскольку характеризует, что инициатива шла из Парижа) состоялись телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Как следует из отчёта МО РФ, министр обороны Французской Республики выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада» к данному преступлению. В свою очередь, Шойгу заявил, что Россия ведёт расследование и обязательно доведёт его до конца, наказав всех виновных. Также глава МО РФ уведомил своего французского коллегу о том, что у следствия имеются сведения об украинском следе в данном террористическом акте.

Естественно, разговор о теракте, тем более спустя почти две недели после произошедшего — это просто предлог для Парижа обсудить более насущные вопросы. Судя по комментарию российского оборонного ведомства, до Парижа доведено, какие проблемы будут у Франции в случае, если она отправит свой военный контингент на Украину. В ходе переговоров отмечена готовность к диалогу по Украине, исходными положениями для которого могли бы стать инициативы Стамбульского процесса. Проще говоря, Москва готова вести диалог при условии выполнения своих основополагающих требований в рамках этого конфликта.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция
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ev_rus
23:30
Не будешь, лишь короткое время. Тут таких петушков диванных как ты отщемили вначале сво тонну.
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Вадим Кудрявцев
23:29
Не вижу там ничего особо выдающегося и художественного.Обычная вполне графа,получше чем конечно в попугайной horizon -там блевотня а не графа
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Obscury
23:28
А в результате переговоров «нацики» тут же станут коммунистами, несогласные - согласными?
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ev_rus
23:27
С генератором НВ тут тоже играбельно, и еще плюс 20 фпс. Мне просто это не нужно, 60 фпс в 2к на макс выхожу, а генератор чутка добавляет вялости в этой игре (но намного меньше, чем генератор Амд). Ка...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Вадим Кудрявцев
23:27
в группе дров нвидиа я был до осени 2023 -так что не пизди.помню как там обсуждали кривость дров.так что сосни хуйца еблан.И да ,я буду тебя оскорблять и чмырить ибо ты петух .засрал тут все своими го...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Вадим Кудрявцев
23:25
Слышь подшконарный,мне похуй на твои зелено;опые форумы.мне тебя тут мудака надоело слышать
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Вадим Кудрявцев
23:24
мыло я видел у товарища с этой же игрой на 4060ti и dlss качестве -хер там скрины так передадут .чем когда вблизи видишь.так что что фрс дерьмо .что длсс -дерьмо -пластилиновое .сорта говна ток разные...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Валерий Агапов
23:23
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Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
ev_rus
23:22
Мыло где ты увидел, если бы я честно не сказал, что с длсс. Ты реальный с обострением и задержкой развития. Посмотри со стороны как ты себя ведешь, в публичном чате. А на форуме рядом, где я с 2006 го...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
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