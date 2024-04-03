Глава МО Франции звонил отнюдь не только чтобы принести соболезнования в связи с терактом.

Как вы хорошо знаете, между российскими и западными государственными ведомствами сейчас имеются лишь самые минимальные контакты. Говорить, по большому счёту, не о чем, поскольку позиции РФ и коллективного Запада диаметрально противоположны и не оставляют Москве другого выхода, кроме как продолжать силовое решение проблемы. Ситуация опасная, и после террористического акта в «Крокус Сити Холле», ставшего вторым в истории современной России по количеству жертв и пострадавших, и в организации которого Москва очень сильно подозревает Украину и её спонсоров, в Париже решили, что пора всё-таки хоть о чём-то поговорить.

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Так, сегодня вечером «по настоятельной просьбе французской стороны» (это уточнение Минобороны России важно, поскольку характеризует, что инициатива шла из Парижа) состоялись телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Как следует из отчёта МО РФ, министр обороны Французской Республики выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада» к данному преступлению. В свою очередь, Шойгу заявил, что Россия ведёт расследование и обязательно доведёт его до конца, наказав всех виновных. Также глава МО РФ уведомил своего французского коллегу о том, что у следствия имеются сведения об украинском следе в данном террористическом акте.

Естественно, разговор о теракте, тем более спустя почти две недели после произошедшего — это просто предлог для Парижа обсудить более насущные вопросы. Судя по комментарию российского оборонного ведомства, до Парижа доведено, какие проблемы будут у Франции в случае, если она отправит свой военный контингент на Украину. В ходе переговоров отмечена готовность к диалогу по Украине, исходными положениями для которого могли бы стать инициативы Стамбульского процесса. Проще говоря, Москва готова вести диалог при условии выполнения своих основополагающих требований в рамках этого конфликта.