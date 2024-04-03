Как удобно-то, а? Весь мир видит, США не видят. Прелестно.

На тему военных преступлений и грубейших нарушений норм международного гуманитарного права Израилем в секторе Газа написано уже столько статей и трактатов, что сомневаться в том, что официальный Иерусалим занимается именно этим, не приходится. Неизбирательные удары Израиля по жилым кварталам сектора Газа, оправдываемые тем, что на этом клочке земли, дескать, повсюду сидят боевики экстремистского движения ХАМАС, а всё остальное — это «сопутствующий ущерб», уже давно полностью лишили Землю Обетованную поддержки международного сообщества. Как будто бы не понимая всей тяжести своего положения, израильское политическое руководство как ни в чём не бывало продолжает наносить удары по Газе, попадая, в частности, в представителей гуманитарных миссий.

реклама

На днях очередной такой удар по работникам гуманитарной сферы в секторе Газа всколыхнул общественность, вызвав в ней чувство праведного гнева. Но в Вашингтоне, как оно постоянно бывает, никаких грубейших нарушений норм международного гуманитарного права со стороны Израиля не заметили.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сейчас слишком рано делать выводы: нет никаких оснований полагать, что удар израильской армии был нанесён преднамеренно и по известной ей цели.

По словам Кирби, администрация США, в частности, Госдепартамент, изучает инциденты в секторе Газа по мере их возникновения, и на сегодняшний день не нашли ни одного случая нарушения Израилем международного гуманитарного права. Кирби заявил, что США серьёзно относятся к этому вопросу, и не нужно думать, что это не так. Здесь, как говорится, надо смотреть не на слова, а на дела: большинство погибших в секторе Газа от израильских бомбардировок — это мирные жители. Не замечать это — значит, намеренно закрывать глаза на происходящее. Даже представить себе сложно, в какой истерике бился бы Джон Кирби и вся администрация США, если бы то же самое, что вытворяет Израиль, позволила себе какая бы то ни было другая страна, не входящая в проамериканский блок. Политика двойных стандартов и двуличие как они есть. И это при условии, что недавно Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить огонь в секторе Газа на период месяца Рамадан. Израиль демонстративно игнорирует обязательную к исполнению резолюцию и не получает за это официальных законных всеобъемлющих санкций от Совбеза ООН. Так быть не должно.