И для этого планируется создать спецфонд на $100 миллиардов в течение пяти лет. Выбора РФ не оставляют.

Несмотря на то, что украинский проект коллективного Запада, по сути, провалился, и ничто этой реальности уже не изменит, просто так признавать сложившуюся объективную действительность там пока никто не собирается. Наоборот: в планах как можно дольше дополнительно затянуть кризис за счёт жизней украинцев, продавливая всё более жёсткие законы о мобилизации на Украине, попутно выбивая из спонсоров дополнительные деньги на финансирование государственной и военной машины Киева

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Так, в НАТО заговорили о плане по созданию специального фонда в размере $100 миллиардов на пять лет для продолжения финансирования поставок вооружений Украине. Наличие этих планов подтвердили в Латвии и Бельгии, и вот, теперь его косвенно подтвердил и непосредственно генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, военные поставки Украине должны быть «предсказуемыми и надёжными», а также быть абсолютно обязательными. В представлении Столтенберга, НАТО должно поменять «динамику» оказания Киеву поддержки и снабжать Украину в течение всего конфликта. А для этого, считает администратор НАТО, нужно отказываться от добровольных и переходить к обязательным вкладам.

Как этот процесс видит генсек НАТО, совершенно непонятно. Проблема не в финансировании и не в миллиардах долларов, а в отсутствии достаточных военно-промышленных мощностей во всём Западе вместе взятом: оружия и боеприпасов просто-напросто не хватает для ведения конфликта столь большого масштаба и столь высокой интенсивности, как на Украине.

В очередной раз отмечаем: чем быстрее Киев начнёт переговоры с Москвой, тем лучше для Киева. И тем лучше для Запада, который сможет сохранить хотя бы часть своего безнадёжно утраченного лица. Обратить историю вспять уже невозможно, нужно довольствоваться синицей в руках, а не мечтать о журавле в небе. Но неоконсерваторам такие простые истины неведомы: эти деятели живут по принципу «всё или ничего», который, как вы понимаете, из самой постановки данного принципа имеет огромную вероятность оставить своего последователя ни с чем. Похоже, что к этому всё и идёт. Что ж, никто за руки и за язык не тянул.