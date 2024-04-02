Проще говоря, на предмет картельного сговора. В вопросе стоимости тех же куриных яиц.

С прошлого года в России тянется история с необоснованным ростом цен на куриные яйца. Являясь социально значимым товаром, куриные яйца взлетели в цене, потянув за собой и все те продукты питания, в которых они применяются в качестве компонента. По всей видимости, судя по тому, что цены не возвращаются на прежний уровень, следствие до корня проблемы не добралось, поэтому сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку крупнейших российских торговых сетей на предмет «заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями». Проще говоря, на предмет картельного сговора с целью необоснованного поднятия цен на продукты.

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Как отмечает ФАС, проверкам в том числе подвергаются цены на куриные яйца при закупках на тендерах и по долгосрочным договорам. Проверяются также сведения об объёмах закупок и сроках реализации товаров.

По итогам проверки ФАС сделает выводы о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства (читать — картельного сговора). Служба напоминает о том, что все участники «товаропроводящей цепочки» обязаны придерживаться ответственного поведения и избегать необоснованного повышения цен на товары. В противном случае к нарушителям будут применены меры, предусмотренные соответствующим законодательством.