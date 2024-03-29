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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый президент Сенегала заявил, что Франции настало время уходить из его страны
Французов выгоняют из Африки с умопомрачительной скоростью.

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Несмотря на то, что де-юре период колониальных империй закончился ещё в 50-е годы прошлого столетия, де-факто влияние европейских держав на свои бывшие заморские владения сохраняется и по сей день: через контроль над местными политическими «элитами», которые, как вы понимаете, работают полностью в интересах своих «метрополий». Для Франции таким садом, с которого можно кормиться и жить припеваючи, делая вид, что причина тому исключительно в «свободе» и «демократии», является Африка. И из этой самой Африки Францию последние годы активно вытесняют, причём не в последнюю очередь благодаря действиям России.

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И вот, в этом месяце из орбиты Франции начало выходить ещё одно африканское государство, долгое время являющееся сырьевым придатком Парижа — Сенегал. Победивший на выборах президента страны Бассиру Диомайе Файе, пришедший к власти на лозунгах о суверенитете Сенегала, после избрания продолжил свою риторику и заявил, что Франции пока покинуть страну, а Сенегалу необходимо пересмотреть все свои соглашения и отношения с Парижем.

Следует понимать, что если политическая власть в Сенегале этого потребует, то Франция вынуждена будет собирать манатки и уходить. Гасить кризис силовым способом Франция, как бы это помягче выразиться, сегодня не в состоянии, да и вряд ли ей это хоть кто-то позволит. Не тот нынче статус у данного европейского государства как в политическом и экономическом, так и в военном планах.

#политика #франция #сенегал
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