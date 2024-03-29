Ну, и разбавил это бочкой лжи во спасение.

На сегодняшний день общий нарратив на Украине и на Западе относительно продолжающихся в стране боевых действий следующий: ВСУ отступают, ВС РФ наступают, параллельно готовя масштабную наступательную операцию к концу весны—началу лета. В качестве причины украинское политическое руководство называет отсутствие военной «помощи» от Запада, будто бы забыв, что «помощь» была, причём в беспрецедентных объёмах, и вся она была разбита и уничтожена российской армией. И вот, факт того, что обстановка в зоне конфликта сложная, подтвердил и главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения «действительно сложная» и она требует от солдат и офицеров «максимального напряжения сил». Сырский отметил, что ВС РФ примерно в шесть раз превосходят ВСУ по количеству артиллерии и боеприпасов.

На этом правда от Сырского, впрочем, закончилась. Дальше главком ВСУ заявил, что украинская армия сейчас занимается «изматыванием противника» и накоплением резервов, возвращает больше позиций, чем теряет, и что ВС РФ якобы теряют больше живой силы, чем ВСУ. Пожалуй, не нужно объяснять, что эти тезисы полностью умножаются на ноль даже одним комментарием Сырского про превосходство ВС РФ в артиллерии. И это он ведь не отметил тотальное господство России в воздухе, полное превосходство в беспилотных средствах поражения, нанесении ВС РФ систематических ракетных ударов по армейскому, оперативному и стратегическому тылам ВСУ, и многом-многом другом.

Мы на протяжении всего этого конфликта ломаем голову над тем, с какой целью украинское военно-политическое руководство бесконечно патологически врёт в глаза своему населению. Проблема в том, что всё больше людей и на Украине, и в мире в целом начинают осознавать реальную обстановку из альтернативных источников информации. По этой причине, собственно, в Киеве и заявляют об угрозе того же Telegram для национальной безопасности Украины. В реальности под «национальной безопасностью Украины» подразумевается личная безопасность украинского военного и политического руководства.