Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком ВСУ признал, что ситуация для Украины в зоне боевых действий «действительно сложная»
Ну, и разбавил это бочкой лжи во спасение.

реклама

На сегодняшний день общий нарратив на Украине и на Западе относительно продолжающихся в стране боевых действий следующий: ВСУ отступают, ВС РФ наступают, параллельно готовя масштабную наступательную операцию к концу весны—началу лета. В качестве причины украинское политическое руководство называет отсутствие военной «помощи» от Запада, будто бы забыв, что «помощь» была, причём в беспрецедентных объёмах, и вся она была разбита и уничтожена российской армией. И вот, факт того, что обстановка в зоне конфликта сложная, подтвердил и главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

реклама

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения «действительно сложная» и она требует от солдат и офицеров «максимального напряжения сил». Сырский отметил, что ВС РФ примерно в шесть раз превосходят ВСУ по количеству артиллерии и боеприпасов.

На этом правда от Сырского, впрочем, закончилась. Дальше главком ВСУ заявил, что украинская армия сейчас занимается «изматыванием противника» и накоплением резервов, возвращает больше позиций, чем теряет, и что ВС РФ якобы теряют больше живой силы, чем ВСУ. Пожалуй, не нужно объяснять, что эти тезисы полностью умножаются на ноль даже одним комментарием Сырского про превосходство ВС РФ в артиллерии. И это он ведь не отметил тотальное господство России в воздухе, полное превосходство в беспилотных средствах поражения, нанесении ВС РФ систематических ракетных ударов по армейскому, оперативному и стратегическому тылам ВСУ, и многом-многом другом.

Мы на протяжении всего этого конфликта ломаем голову над тем, с какой целью украинское военно-политическое руководство бесконечно патологически врёт в глаза своему населению. Проблема в том, что всё больше людей и на Украине, и в мире в целом начинают осознавать реальную обстановку из альтернативных источников информации. По этой причине, собственно, в Киеве и заявляют об угрозе того же Telegram для национальной безопасности Украины. В реальности под «национальной безопасностью Украины» подразумевается личная безопасность украинского военного и политического руководства.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
На Украине сообщили о «повреждении» ряда ТЭС и ГЭС в результате сегодняшнего ночного комбинированного удара ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
27
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
12
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
32
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
14
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
2
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
36
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
20
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
10
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
81
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

Bamboliny
12:48
Ну, бентли у меня есть... так что теперь развлекаюсь по-другому ;) А приведенная объява - лажа, там нет таких цен.
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
PanzerK
12:45
9700 Pro да был легендой, вот только 9800 Pro вышел менее чем через год после него - весной 2003 года и собственно никаких особых преимуществ перед оным не имел - выше частоты и версия с DDR2 памятью ...
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
Чато -- Бот
12:45
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
nonses84
12:45
Самое интересное, что у них нет не говно лейки или какой нибудь другой лабуды, но при этом смарты в топе всегда по камерам.
Huawei P70 Pro с процессором Hisilicon Kirin 9000s получит треугольный модуль камеры
Чато -- Бот
12:43
И чьи же у нас нынче Крым, Донецк, Луганск, Мариуполь, какой стране принадлежат и будут принадлежать и далее?
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Успешный
12:43
пхахахах. а ты юморист. когда бентли купишь сборщик мусора?
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
Чато -- Бот
12:41
Моск с голодухи не працует? Бедняжка. На, похрумкай тогда. Там ещё и сало уронили, но ты не нагибайся, твои же побратимы и засадят...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Артём Смоляр KL54
12:41
после обновления система работает медленнее, а жесты сильно лагают. не советую
OnePlus выпустила обновление OxygenOS для планшета OnePlus Pad
Чато -- Бот
12:40
(голосом нохчи): Хохоль, сдавайся!
Главком ВСУ признал, что ситуация для Украины в зоне боевых действий «действительно сложная»
nonses84
12:40
Походу эти панели такое говно что огрызок даже в бюджетку не хочет их ставить
Huawei P70 Pro с процессором Hisilicon Kirin 9000s получит треугольный модуль камеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем