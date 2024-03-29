Похоже, процесс начал носить системный характер.

Вчера поздним вечером по объектам на территории Украины наносились удары при помощи ударных дронов-камикадзе типа «Герань-2» и их модификаций. Если вы давно следите за событиями в рамках специальной военной операции, то в курсе, что масштабное применение «Гераней» с целью истощения ПВО является предвестником скорого вылета стратегических бомбардировщиков со своих аэродромов с целью запуска крылатых ракет воздушного базирования. Так оно, в общем-то, и произошло уже при переходе в сегодняшнюю ночь: следом за ударными беспилотниками пошли ракетные удары по военным объектам и объектам двойного назначения Украины.

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И вот, украинская энергокомпания «Укрэнерго» сообщила о том, что 29 марта были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах страны. Удар, как сообщается, был массированным комбинированным, однако не забываем о том, что различные СМИ и блогеры даже спустя два года конфликта постоянно путаются в военных терминах и называют удары массированными просто потому, что это грозно звучит. На самом деле массированный удар это конкретный военный термин, и подпадал ли сегодняшний удар под эту классификацию, мы узнаем через несколько часов из сводки Минобороны России. В чём «Укрэнерго» право, так это в том, что удар был комбинированным, то есть, включал в себя разные средства поражения с разных направлений.

Что в «Укрэнерго» имеют в виду под «повреждением» электростанций, тоже неясно: слишком уж расплывчатая это формулировка. Несмотря на масштаб ночного удара, кадров его последствий в Сети мы отыскать не смогли, поэтому неизвестно, наносилось ли поражение непосредственно машинным залам электростанций. Если да, то эти электростанции можно списывать с энергобаланса по причине невозможности современной Украины осуществить их восстановление, тем более в приемлемые сроки.

Напомним, что около половины всей электроэнергии на Украине до начала конфликта вырабатывалось на атомных электростанциях. С учётом практически полной остановки Запорожской АЭС, находящейся под контролем России, эта доля технически снижается примерно до одной трети. А атомные электростанции, как вы понимаете, ВС РФ в качестве целей для удара выбирать не будет. Плюс не забываем, что энергосистема это сложный «организм», в котором гидроэлектростанции играют роль балансировщика нагрузки. Неизвестно, поставлена ли перед российским военным руководством задача полной деэлектрификации Украины, но в любом случае атомные электростанции останутся неприкосновенными, а это значит, что электроэнергия, при учёте оперативного ремонта распределительных линий, в стране останется. Да, будет острейший дефицит, да, будут веерные отключения, да, гражданским неудобно. Но самое главное — военная промышленность любого уровня — в таких условиях функционировать не может.