Конфликт в Газе здесь не при чём, господин президент. Вот совсем не при чём.

С 7 октября прошлого года в секторе Газа происходит вооружённый конфликт между Армией обороны Израиля и радикальной группировкой ХАМАС, администрирующей непосредственно сам сектор как кусочек палестинской территории. И хотя этот конфликт даже близко не стоит с украинским кризисом как по масштабу, так и по геополитическим последствиям, значительную часть внимания коллективного Запада он на себя с Украины отвлёк. В частности, в неудобное положение попали Соединённые Штаты, которые, по сути, финансируют два кровопролитных конфликта, обеспечивая Украину и Израиль вооружениями.

реклама

И хотя сегодняшнее положение Киева в зоне боевых действий можно назвать аховым, и его причина отнюдь не в том, что Запад, дескать, отвлёкся на кризис на Ближнем Востоке, но какую-то красивую, жалобную версию президенту Украины Владимиру Зеленскому в интервью западным СМИ всё-таки нужно. Не говорить же, что ВС РФ на порядок сильнее и лучше оснащены, имеют превосходство в огневой мощи и господство в воздухе, правильно?

Вместо этого Зеленский в интервью CBS News заявил, что для России получилось очень удачно, что в секторе Газа вспыхнул очередной виток кризиса, в результате чего Запад рассредоточил своё внимание и сместил «фокус» с Украины.

В этой связи нам хотелось бы переформулировать одну известную пословицу: «На Запад надейся, а сам не плошай». Вместо того, чтобы рассчитывать на бесконечную западную помощь, которую он предоставить не может по причине её физического отсутствия, Зеленский должен был делать то, что обещал, баллотируясь на должность президента: разрешить кризисную ситуацию мирным способом, разбившись в лепёшку, чтобы добиться поставленной задачи. Но получилось то, что получилось: «президент мира» своим бездействием, безынициативностью и трусостью довёл ситуацию до прямого вооружённого конфликта с Россией и поставил под вопрос дальнейшее существование Украины как государства. Причём, по всей видимости, так до сих пор и не осознав, чем чревато затягивание переговоров.