С первого взгляда так сразу и не отличишь.

Роль беспилотных летательных аппаратов различных типов, классов и предназначений в рамках конфликта на Украине переоценить невозможно: «дроны» и разведку осуществляют, и координаты зафиксированных целей на артиллерийские расчёты передают, и непосредственно поражение целей осуществляют. Поскольку к каждому артиллерийскому снаряду, к каждой авиационной бомбе, к каждой ракете и к каждому ПТРК камеру не прицепишь, в Сети возникает диспропорциональное количество видео- и фотоматериалов с беспилотников, которые дополнительно раздувают роль БПЛА в рамках текущего конфликта.

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Изображение: украинский аналог дрона-камикадзе "Ланцет" на испытаниях.

Одним из главных героев этих боевых действий с российской стороны стал ударный дрон-камикадзе «Ланцет», с помощью которого осуществляется огневое поражение самых разных целей: от лёгких бронемашин и огневых точек противника до тяжёлой бронетехники, артиллерийских расчётов и средств противовоздушной обороны. Дрон-камикадзе «Ланцет» стал чуть ли не одним из главных символов специальной военной операции, и когда стало понятно, насколько это средство поражения полезное и нужное, о желании создать его собственный аналог заговорили на Украине.

И не просто заговорили, а, по всей видимости, уже активно проводят соответствующие испытания. По крайней мере, кадрами с проведения этих испытаний делятся украинские средства массовой информации.

На данный момент ключевым является вопрос о том, где Киев может производить эти беспилотники (для сравнения, в России производством «Ланцетов» занимаются сразу несколько огромных промышленных предприятий), в каких количествах он может это делать, и может ли вообще в условиях дефицита электроэнергии на фоне ударов ВС РФ по объектам электрогенерации Украины. Естественно, вряд ли речь идёт о тысячах, тысячах и ещё раз тысячах дронов, как это происходит у России, но добавить проблем ВС РФ на линии боевого соприкосновения этими дронами очень даже можно. Вопрос, опять же, в их количестве и помехоустойчивости каждого из них.