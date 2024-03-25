Абсолютно правильно поступил. Что там слушать, а, главное, от кого?

На выходных самолюбие легкоранимой Польши было задето: во время ночного группового российского ракетного удара по военным и энергетическим объектам западной Украины одна из крылатых ракет, как сообщает министерство обороны республики, якобы нарушила польское воздушное пространство. Имел место инцидент на самом деле или же это попытка Варшавы привлечь к себе ненужное внимание, не столь важно. Важно то, что посол России в Польше Сергей Андреев не стал посещать внешнеполитическое ведомство республики даже несмотря на тот факт, что он был вызван туда официально в рамках дипломатического протокола.

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По словам Андреева, он не увидел никакого смысла в том, чтобы ехать в МИД Польши и о чём-то там беседовать без наличия у польской стороны какой бы то ни было доказательной базы. Как отметил посол, он спросил у властей государства пребывания, имеются ли у них доказательства нарушения российской крылатой ракетой воздушного пространства Польши, на что не получил «внятного ответа».

Как напомнил дипломат, Польша регулярно обвиняет Россию в нарушении её средствами поражения своего воздушного пространства, но не предоставляет никаких доказательств, хотя раздобыть их несложно, если нарушение действительно имело место. Аналогичный инцидент от 29 декабря 2023 года, добавил посол, также остался бездоказательным со стороны Варшавы.

Следует понимать, что территория Польши активно используется не только в качестве транзитной для поставок западного оружия на Украину, но и как ремонтная база для поставленной Киеву западной техники и как тренировочная площадка. В таких условиях Варшава должна радоваться и ценить тот факт, что российские ракеты, даже если они действительно нарушают польское воздушное пространство, делают это случайно и в рамках массированных и групповых ударов по объектам совсем другого государства.