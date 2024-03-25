Никогда не говори «никогда». Прижмут, как следует, и не такое делать придётся.

Поскольку Венгрия усилиями своего правительства сегодня является одним из крайне немногих сохраняющих трезвый разум государств в Европе, то и риторика у представителей политического руководства страны соответствующая. В противовес комментариям поджигателей войны, которые уже готовы (по крайней мере, на словах) ради недопущения достижения Россией глобальной геополитической победы пустить в расход не только Украину, но и свои собственные войска, официальный Будапешт всячески пытается воззвать к разуму и разрешить кризис мирными методами.

реклама

О том, чтобы поставлять оружие, не говоря уже об отправке войск, в Венгрии и речи быть не может. По крайней мере, о том, что страна «никогда» не отправит Киеву оружие и не отправит на Украину войска, заявил сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, это красная линия, и позиция Будапешта по данному вопросу максимально тверда.

Понятно, что в жизни никогда не следует говорить «никогда», тем более в том положении, в котором находится Венгрия. Евросоюзу уже удалось продавить Будапешт на согласие на выделение Украине пятидесяти миллиардов евро в течение четырёх лет; надавят сильнее, и риторика поменяется сразу же. В этом плане следует помнить, что Венгрия действует не в российских, а в своих собственных интересах.