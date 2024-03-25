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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Польше заявили, что готовы сбивать нарушающие воздушное пространство страны российские ракеты
Как там называется тот, кто хочет, но не может?

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На выходных в Польше случился небольшой скандал: во время ночного группового российского ракетного удара одна из крылатых ракет якобы ненадолго нарушила польское воздушное пространство, после чего проследовала своим намеченным курсом к целям на западе Украины. Нетрудно догадаться, что украинская пресса закатила по этому поводу истерику: дескать, почему польское ПВО проворонило ракету и не стало её перехватывать.

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В Польше Киеву уже объяснили, что время нахождения ракеты в польском воздушном пространстве составляло всего 39 секунд, и что согласно данным радиолокационных систем, курс ракета по-прежнему держала на Украину. Проще говоря, угрозы непосредственно Польше ракета не представляла, а её перехват над территорией страны чреват неоправданным риском для мирного населения.

Понимая, что данная позиция весьма слабенькая и демонстрирует страх Польши перед Россией, генерал Богуслав Пацек в комментарии одному из польских изданий заявил, что разрешение российской ракете проследовать своим курсом является целенаправленным, осмысленным действием. По словам генерала, за 39 секунд вся польская система противовоздушной обороны была приведена в боеготовность, а средства наблюдения «вели» ракету-нарушителя. При необходимости Варшава, уверяет Пацек, готова сбивать российские ракеты, но при условии, что это действие будет безопасным для мирных жителей. Ведь, как известно всем, но только не украинским военным, сбивать цели над населёнными пунктами запрещено.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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Украинские Telegram-каналы сообщают о групповом ударе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по неким объектам в Киеве
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