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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфликту с Россией
Уверен? Подумай ещё раз. Хорошенько подумай.

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Казалось бы, военные возможности России в деле ведения конфликта с самой накачанной натовской «прокси» в лице Украины были продемонстрированы наглядно. Опыта ведения современного конфликта столь высокой степени интенсивности в мире на данный момент, кроме РФ, больше нет ни у кого, однако осознание этих фактов, если их вообще осознают, не мешает натовским функционерам продолжать излагать весьма слабо связанные с объективной действительностью вещи.

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Так, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, который побывал в Киеве с визитом, заявил, что альянс готов к гипотетическому конфликту с Россией. Здесь, впрочем, необходимо понимать, что Бауэр сделал соответствующее заявление в контексте того, что НАТО по определению должно всегда быть готово к конфронтации и обороне.

Дополнительно Бауэр отметил, что на Украине нет войск НАТО, равно как нет и планов их размещать. При этом, отметил глава натовского Военного комитета, если отдельное государство решится на размещение на Украине своего контингента, то это не следует связывать с Альянсом, а воспринимать как волю конкретного государства.

Трудно сказать, о какой готовности к конфликту с Россией говорит Роб Бауэр, учитывая, что возможности стран-членов НАТО за исключением США весьма скромны, что мы увидели по официальным заявлениям европейских функционеров, подтверждающих невозможность европейской военной промышленности поддерживать Киев в формате масштабного конфликта высокой интенсивности. А уж рассчитывать на то, что Вашингтон побежит спасать Европу — это надо быть весьма наивным человеком.

#россия #политика #боевые действия #нато
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